سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

مع فتح موسم الحج، وكثرت تعاملات الحجاج حرص المواطنين المسافرين لخارج البلاد معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، لشراء كافة احتياجاتهم من المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في البنوك المصرية بالتقرير الآتي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في جميع البنوك الحكومية والخاصة بمصر، حيث أن سجل الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي بـ 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العرب بـ 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري بـ 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية بـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول بـ 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.