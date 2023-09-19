محافظ أسوان: لن نألوا جهدًا في سبيل إنجاح المعارض لتوفير المتطلبات

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة لن تألوا جهدًا فى سبيل إنجاح سلسلة المعارض التي يتم افتتاحها بمختلف المراكز والمدن لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الجماهيرية لأهالى أسوان ضمن توجيهات القيادة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية لتكتمل عناصر المنظومة المدرسية بتهيئة الأجواء داخل أكثر من 1500 مدرسة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

تفاصيل المعرض

وكشف اللواء أشرف عطية، أن معرض "أهلاً بالمدارس" يضم كافة الأدوات المدرسية التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية، فضلاً عن قسم لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخضفة، والذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين ليفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم.

محافظ أسوان يستفسر عن جودة المعروضات

وحرص محافظ أسوان على الاستفسار من المواطنين على جودة المعروضات، مناشدهم بأهمية زيادة الإقبال على المعرض للاستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات المعروضة به.

جاء ذلك على هامش افتتاح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معرض "أهلاً بالمدارس" بحديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30%، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين، واستعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024.

وشهد افتتاح معرض " أهلاً بالمدارس "، إجراء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض.