الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإزالة التعديات على الأراضى وإصلاح خطوط الكهرباء

الحملات
الحملات

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بقيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود في كل قطاعات العمل العام بهدف تلبية المطالب الجماهيرية، والقيام بتنفيذ أعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وأيضاً النظافة العامة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات والمجتمع المدني لتنظيم القوافل الطبية، والمبادرات المجتمعية الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين. 

حملات بالوحدات المحلية فى أسوان 

وفى هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى حملة مكبرة استهدفت رفع 60 حالة إشغال وضبط النباشين بنطاق منطقة الطابية والشارع الجديد وكورنيش النيل، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين، ورؤساء الأحياء والفنيين بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح رئيس القسم. 

كما قامت الوحدة المحلية بقروى كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال إصلاح خط كهرباء إنارة الشوارع بقرية رقم ٣، وكذا صيانة أعمدة الإنارة بجوار المول التجاري من قبل فنيين الكهرباء بالوحدة المحلية. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم قافلة طبية مجانية استهدفت تقديم الكشف الطبي والعلاج المجانى لأهالي قرية الشهامة بوادى الصعايدة، وتم كذلك تنظيم حملة استهدفت رفع الإشغالات بمعرفة رؤساء الأحياء وشرطة المرافق وذلك بشارع السوق، حيث تم رفع عدد من الإشغالات والباعة الجائلين، وتحرير محاضر إشغال للطريق العام. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعد على أرض زراعية بمساحة 175م2 بالتنسيق مع الإدارة الزراعية، وهى عبارة عن بناء أسوار على أرض زراعية بالطوب الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتوزيع نصف طن من اللحوم على 250 أسرة، وذلك بالتنسيق مع جمعيتى الأورمان والمستقبل، حيث استهدفت الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

محافظ أسوان القوافل الطبية الوحدات المحلية منطقة الطابية كورنيش النيل

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