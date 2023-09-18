الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهلاً مدارس: المعارض المدعمة تحمي المواطنين من جشع التجار

معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس

تجولت “الدستور” داخل معرض أهلاً مدارس في أرض كوتة بالأزاريطة في أول يوم افتتاحة ويستمر على مدار أسبوعين، ليكون سبيل داعم للمواطنين للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

يقول عادل سالم، احد التجار ان الدولة المصرية تدعم المواطنين بالمعارض المدعمه باسعار معتمده تحميهم من جشع الاسواق الخارجية، ليضم المعرض كافة احتياجات الطلاب في موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة الجودة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين

تخفيضات "أهلاً مدارس" تصل الى 30٪

واصل حسن عبد الغني، أحد التجار، ان المعرض المدعم يقدم كافة المنتجات المدرسية والتموينية بأسعار مخفضة ما بين 20 - 30٪، بمشاركة مختلف المنافذ المتنوعة، لبيع الملابس والأزياء المدرسية، الأحذية والشنط، وبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية.

اهلا مدارس تحمي المواطنين من جشع التجار

واكمل سيد جلال، احد التجار، ان تلك المعارض المدعمه تضمن للمواطنين ان المنتجات والمعروضات باسعار معتمده حكوميا لتلغي تلاعب الاسعار في الاسواق الخارجية والذي يستغلها جشع التحار، باستمرار تقليل المنتجات المتاحة وتوفرها اعتقادا باتاحتها فيما بعد بسعر مغالي عن السعر المعتمد، لتضمن تلك المعارض المدعمة للمواطنين توافر السلع بالسعر والجودة التى تليق بالمواطن السكندرى.

واصل احمد ابراهيم احد التجار، ان ما يميز معرض اهلا مدارس انه معرض متكامل يجمع بين الادوات المدرسية والسلع الغذائية بتوفير مديرية التموين، من الزيوت و السمن و السكر و الارز و الدواجن و اللحوم و الدقيق و المكرونات، ليتوفر لدى المواطنين كل الاحتياجات التي يطلبها لقضاء مستلزماته.

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قائمة أسعار معرض أهلا مدارس 2023 للمواد الغذائية واللحوم والدواجن

أهلاً مدارس

أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
معرض أهلا مدارس بالمعارض المدعمه تخفيضات اهلا مدارس المنتجات المدرسية جشع التجار

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