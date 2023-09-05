أهالي "بشاير الخير": معرض "أهلا مدارس" يحمينا من جشع التجار (خاص)

افتتحت محافظة الإسكندرية معرض “أهلا مدارس” بمنطقة بمنطقة بشاير الخير ٣-٥ خلال الفترة من ٤ إلى ١٤ سبتمبر، بنسب تخفيضات تناسب المواطنين، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

“أهلا مدارس” خصم ٢٥٪ على المستلزمات الدراسية

فتضمن المعرض كل المستلزمات الدراسية بنسب خصم تصل إلى ٢٥٪ مقارنة باسعار الأسواق الخارجية، من خلال ٤ أجنحة شاملة كافة الاحتياجات والمتطلبات المدرسية، بأسعار خاصة في إطار استقبال العام الدراسي الجديد.

فيشمل معرض “أهلا مدارس” في غرب الإسكندرية، عرض وبيع الأدوات المدرسية والمكتبية ومستلزمات الدراسة بكافة أنواعها والملابس والأحذية الرياضية وتوفير جميع مستلزمات الدراسة بكميات كبيرة والتي تغطى استهلاك المواطنين.

أهالي بشاير الخير: المعرض مدعم مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية المبالغة

قالت رباب حميدة، من أهالي بشاير الخير، إن المعرض يشمل كافة الاحتياجات المدرسية التي تلبي احتياجاتنا، ولكن بأسعار مخفضة، مقارنة بالأسعار المبالغة فيها المتداولة في المكتبات الخارجية للمستلزمات الدراسية والتي زادت بنسب كبيره مقارنة بالسنوات الماضية.

تابعت رضا السيد، من أهالي بشاير الخير، أن المعرض المدعم أهلا مدارس من أهم للخدمات المقدمة لأهالي المدينة، خاصة أن لديها ٣ أبناء وتكلفة شراء المستلزمات الدراسية لهم جميعا كبيرة عليها بالأسعار في الأسواق الخارجية، ولكن بالدعم المقدم ستستطيع شراء الضروريات اللازمة من المستلزمات الدراسية.

وواصل خالد محمود، من أهالي بشاير الخير، أن إضافة للتوفير الذي يقدمه معرض أهلا مدارس لإهالي المدينة، فإن هناك بعد آخر وهو الأسعار المدعمة والمعتمده والتي لا تتركنا لتسعيرة التجار العشوائية والمتغيرة من تاجر إلى آخر، وهو دعم من الدولة المصرية للمواطن البسيط وتخفيف العبء عنه.

معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس

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