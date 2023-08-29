مدير بشائر الخير: استضافنا المكتبة المتنقلة 10 أيام

قال العقيد أحمد عبد العزيز، مدير مدينة بشائر الخير 1-2 ومدير أمن المشروع، إنهم يحرصون على تنفيذ العديد من البرامج الثقافية لاستضافة أطفال مدينة بشائر الخير ثقافيًا ومجتمعيًا بمختلف شرائحهم المجتمعية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن مدينة بشائر الخير استضافت المكتبة المتنقلة لمدة عشرة أيام حتى يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث تم الاتفاق على نوعية الكتب التي سيتم تغذية المكتبة بها والتي تتحدث عن المشاريع القومية، مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن المطورة وزراعة المليون فدان، وهكذا لاطلاع الأطفال على أهم المشروعات القومية والإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة للدولة المصرية.

وأوضح أنه تم توزيع كتب متنوعة في مجالات مختلفة على أطفال المدينة كجائزة بعد سؤالهم عن ما قرأوه في المكتبة، كتحفيز لهم على حب القراءة وأن تصبح هواية أساسية في حياتهم.

ولفت إلى أنه ضمن الفعاليات الثقافية المقدمة لأطفال مدينة بشائر الخير، قام فرع التوعية بشركة مياه الشرب بعمل توعية مميزة بالتزامن مع وجود المكتبة، استغلالًا لتجمع أولاد وبنات المدينة على أهمية الحفاظ على ترشيد استهلاك المياه كأمن قومي لمصر وعدم إهدارها.

وأعلن أنه تم توزيع كتب متنوعة في المجالات على أطفال المدينة كجائزة بعد سؤالهم عما قُرأ في المكتبة، كتحفيز لهم على حب القراءة وجعلها هواية أساسية في حياتهم.

وأضاف أن فرع التوعية بشركة مياه الشرب قام بتوعية الأطفال عن أهمية ترشيد استهلاك المياه كأمر أمن قومي لمصر، وذلك بالتزامن مع وجود المكتبة وتجمع الأطفال فيها.

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تضمنت ورشًا فنية ودورات برمجة ومحاضرات تراثية وغيرها من الأنشطة التفاعلية والجولات السياحية للتعرف على بلدنا.

وأكد أنه يحرص على تنويع البرامج التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات، لتنمية قدرات ووعي أطفال المدن المطورة ثقافيًا ومجتمعيًا وسلوكيًا، لخلق جيل جديد مشرف يساهم في إنجاز مدينة بشاير الخير.