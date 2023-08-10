الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 1000 طالب.. إطلاق البرنامج الصيفى لتأهيل أبناء «بشاير الخير» (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنفيذ الإدارات الفنية المختلفة لعدد من الأنشطة المتنوعة بمشروع “بشاير الخير”، والتي تستهدف تنمية القدرات الإبداعية ورفع الوعي الثقافي لـ1000 طالب من أبناء المشروع.

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ونفذت المديرية ضمن البرنامج الصيفي لمشروع بشاير الخير، نشاطا رياضيا لكرة قدم، ومسابقات ألعاب صغيرة باستخدام الأدوات، وتمارين رياضية على إيقاع الموسيقى، وأنشطة لرياضة الراكيت، وذلك وسط تفاعل من الطلاب مع المدربين.

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كما تم تنفيذ ‏نشاط توعوي عن أهمية العمل التطوعي وأثره على المجتمع، وورشة تعليم الخياطة وأخد المقاسات وورشة عمل الإكسسوارات، وذلك من خلال "الإدارة العامة للشباب".

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ونفذت "إدارة الطلائع" أنشطة فنية اعمال تشكيلية بالصلصال وإعادة تدوير للخامات، ندوات توعيه كشفية، ونشاط رياضي لتعليم كرة سلة، كما نفذت إدارة إعداد القادة ندوات تنمية المهارات الحياتية برنامج مشواري وتنفيذ ندوات عن كيفية إدارة الوقت.

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وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إننا نولي اهتماما خاصا لأبناء بشاير الخير ونبذل أقصي جهد لشغل أوقات الفراغ بكل ماهو مفيد، مشيرة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تسعى لتقديم كافة الأنشطة في كافة المجالات لأبناء هذا المشروع الذي يعد أحد أهم إنجازات الدولة .

وأعرب الطلاب المشاركون عن مدى سعادتهم بهذا الاهتمام وبالأنشطة المتنوعة التي تقدم لهم، واستفادتهم منها، كما طالبوا بزيادة هذه الأنشطة التفاعلية عموماً والرياضية منها خصوصًا.

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