الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطفال بشاير الخير عيون تلمع في إنجاز مشروعات العلمين الجديدة

جولة اطفال بشاير
جولة اطفال بشاير الخير

نظمت مدينة بشاير الخير 1 - 2 بالاسكندرية جولة ميدانية لأطفال المدينة ضمن مشروع يلا نبدع  إلى مدينة العلمين الجديدة، لفتح عالم جديد لاطفال المدن الجديدة وزيادة معرفتهم وإدراكهم بالمشروعات القومية المنفذة واقعيًا.

قال العقيد أحمد عبدالعزيز، مدير أمن مشروع التطوير الحضاري بشاير الخير ومدير مدينة بشاير الخير1- 2، إن مدينة العلمين الجديدة واجهة مشرفة لمصر، وكيف استطاعت الدولة المصرية بكل هذا العمل والجهد محو ذكريات الماضي من تحويلها من أرض الألغام لواحدة من أهم المدن السياحية داخليًا وخارجيًا.

جولة اطفال مدينة بشاير الخير في العلمين الجديدة

تابع، لـ"الدستور": “أن دورنا الوطني تجاه أطفال المدن المطورة لبشاير الخير، هو خروجهم خارج حدود المدينة السكنية واطلاعهم على ما يتم إنجازه من مشروعات قومية تضع مصر على الخريطة السياحية والاقتصادية عالميًا، وتنفيذًا لتوجه الدولة والقيادة السياسية بضرورة قيام أطفال وشباب المدن المطورة بزيارة ورؤية المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة على أرض الواقع”.

أكمل عبدالعزيز، أن جولة الأطفال في مدينة العلمين الجديدة شملت زيارة ميدانية للأبراج السكنية التي تبنى على أعلى مستوى مع الشرح من قبل المهندسين المتخصصين عن كيفية إنشاء الدولة المصرية هذه الأبراج ومدى الاستفادة منها.

تابع، أن الجولة شملت وقتاً ترفيهيًا من خلال زيارة  الممشى السياحي والمدينة التراثية والمتحف الحربي والتجول في مدينة العلمين الجديدة أحدث وأهم مدن الجيل الرابع.

فخر ودمج مجتمعي

وتقول الدكتورة مروة زكي، مديرة مشروع “يلا نبدع” عن طريق الفن بمدينة بشاير الخير، إن جولة أطفال مدينة بشاير الخير داخل مدينة العلمين الجديدة، لها دورًا وطنيًا في تحقيق الدمج المجتمعي، ومعرفة الأطفال أهمية المشروعات القومية والتعرف عليها من قرب وإدراك أهمية المدن الجديدة.

إنجازات الدولة المصرية

تابعت زكي، أن الهدف من تصميم برنامج الزياات هو معايشة الاطفال للرؤية الشاملة للجوانب الثقافية لمشاريع الدولة القومية منها زيارة مدينة العلمين كنموذج لمدن الجيل الرابع، والتي تميزت بوجود الأبراج المرتفعة التي أبهرت الأطفال، موضحة أن الأطفال كانوا فخورين بما شهدته أعينهم من تطوير براق وأدركوا أن خطوات الدولة المصرية الحقيقية تستحق الفخر من المصريين،  فالعلمين الجديدة ليست واجهة سياحية وحسب ولكنها مصدر رزق جديد لاستيعاب المشروع عدد كبير من العمال والمهندسين؛ لتوفير مصدر دخل ورزق لحياتهم.

وشرحت زكي، أن مشروع يلا نُبدع عن طريق الفن انطلق منذ عدة سنوات بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية، وذلك من أجل بناء وتطوير شخصيات الجيل الجديد في مجتمع سوي يتمتع بالتوازن والعدالة المجتمعية.

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فعاليات مبهرة فى مهرجان العلمين الجديدة: حفلات طربية وأنشطة مسرح وبطولات رياضية

 

 

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فن وتأهيل.. "يلا نبدع" مشروع يحتضن أطفال مدينة بشاير الخير في الإسكندرية

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جولة اطفال بشاير الخير العلمين الجديدة ابرز المشروعات القومية الإسكندرية

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