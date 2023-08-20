فعاليات مبهرة فى مهرجان العلمين الجديدة: حفلات طربية وأنشطة مسرح وبطولات رياضية

يفاجئ مهرجان العلمين الجديدة جمهوره، خلال الأسبوع الجارى، بسلسلة من الفعاليات والحفلات الغنائية وأنشطة مسرح الشارع، فضلًا عن البطولات الرياضية، وهى الفعاليات التى تتناسب مع جميع الأذواق والشرائح والأعمار.

ونجح المهرجان فى تقديم عدة فعاليات مميزة خلال الفترة الماضية، تتضمن عددًا من الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية والفعاليات الأخرى التى حظيت بمتابعة كبيرة من الجمهورين المصرى والعربى.

وتصدرت مجموعة كبيرة من الفعاليات «الترند» عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وسط إشادات بالتغطية الجذابة لشبكة القنوات ووسائل الإعلام بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لجميع الأنشطة والفعاليات.

أمين بودشار يطرب الجمهور

استضافت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلى، مساء أمس، الموسيقار والمايسترو المغربى أمين بودشار فى حلقة خاصة من برنامجها «معكم منى الشاذلى»، الذى يذاع عبر قنوات «سى بى سى»، على مسرح العلمين، بحضور جماهيرى كبير، حيث امتلأت القاعة عن كاملها بالمشاهدين.

وخلال الحلقة حرص الموسيقار المغربى وفرقته على عزف عدد من مقطوعات الأغانى الوطنية، منها أغنية «أحلف بسماها وبترابها» للعندليب عبدالحليم حافظ، إلى جانب أغانى «غنيلى، ويا مسهرنى، وسيرة الحب، وجانا الهوا».

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل أمين بودشار، منهم الفنانة الكبيرة هالة صدقى، التى حرصت على تحية الحاضرين وحياها الجمهور بكلمة «صفصف».

تأتى استضافة «بودشار» لأول مرة فى مصر بعدما انتشرت معزوفاته بسرعة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة عزفه أغنيه «جانا الهوا» للعندليب عبدالحليم حافظ، ليصبح «ترند» على مواقع التواصل.

«ساقية الصاوى» تتألق فى عرض لـ«أم كلثوم»

قدّم مسرح الشارع بالعلمين الجديدة فعاليات مختلفة ومتنوعة، عبر إتاحة الفرصة لفرق فنية ذات أذواق رفيعة لتقدم وجبة فنية يومية لزوار العلمين الجديدة.

ومساء أمس الأول، قدمت فرقة مسرح ساقية الصاوى للعرائس عرضًا غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم على خشبة مسرح الشارع.

ونفذت الفرقة تجهيزات مختلفة للمسرح تتناسب مع عروض العرائس المتحركة، وقدمت عرضًا مميزًا بالعرائس الماريونيت لحفل أم كلثوم، فى محاكاة حية بالعرائس لحفلات كوكب الشرق، على أنغام عدد من أغانيها مثل «دارت الأيام».

وتفاعل الجمهور، خاصة شريحتى الأطفال والشباب، مع عرض مسرح عرائس الساقية، الذى تم تأسيسه قبل ١٧ عامًا، وبدأ وقتها بمسرحية «الماسورة» وانطلق بعدها ليقدم الكثير من العروض، منها عروض فرقة «أم كلثوم».

وأذاعت قناة «الحياة» أنشطة مسرح الشارع على الهواء مباشرة، لتتيح للملايين من الجمهور مشاهدة أعماله وعروضه المختلفة، وكان آخرها عرض مسرحية أم كلثوم.

كما تعرض «الحياة» يوميًا حفلًا من حفلات مهرجان العلمين الجديدة لكبار النجوم فى مصر والوطن العربى، وعرضت، مساء أمس الأول، حفلًا للنجم بهاء سلطان.

وتقام فعاليات مسرح الشارع يوميًا على كورنيش العلمين الجديدة، ويقدم فقراته وحفلاته للجمهور مجانًا، ويومًا بعد يوم أصبح جمهوره بالآلاف.

فتح باب التصويت على الأفضل فى 7 فئات بـ«القاهرة للدراما»

تنطلق الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما يوم ٢٤ أغسطس الجارى، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأصر القائمون على المهرجان على تلقى كل رغبات الجمهور وفتح باب التصويت على الأفضل فى ٧ فئات فنية خلال الموسم الدرامى العام الماضى، كما استجابوا لطلبات الجمهور بإضافة فئة أفضل مؤلف.

ويسعى القائمون على المهرجان إلى تقديم دورة مختلفة، من حيث التصويت وعدد الحضور من نجوم الفن المصرى والعربى، إضافة إلى الكثير من التجهيزات المبهرة للحفل، فى ظل اعتماد الشركة المتحدة خطة مميزة للغاية للنقل التليفزيونى وتنظيم المهرجان بشكل مختلف ومميز.

«سولد أوت» و«شارموفرز» 25 أغسطس

قرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تنفيذ حلقة من البرنامج الترفيهى الضخم «سولد أوت»، الذى يعرض على منصة «WATCH IT» على مسرح العلمين، يوم ٢٥ أغسطس، على أن تعرض على المنصة الشهيرة بعدها بأيام. وعلى هامش الحلقة، يقام حفل للفريق الغنائى «شارموفرز»، كما يقدم فى نفس الليلة الكوميديانان محمد حلمى وعلاء الشيخ فقرة «استاند أب كوميدى»، بعد النجاحات الكبيرة التى حققها البرنامج خلال الفترة الماضية، وكان آخرها حلقة الحفل الغنائى للنجم مدحت صالح.