موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2023 والإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام

يتسائل العديد من المواطنين حول موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، حيث يوافق يوم 27 سبتمبر 2023 يوافق يوم الأربعاء من أيام الأسبوع، ويوم 12 ربيع أول عام 1445.

الإجازات الرسمية 2023

ولم يتبق سوى إجازة نصر أكتوبر المجيد الموافق 6 أكتوبر المقبل ويعادل إجازة رسمية حيث يتم منح الإجازات بصورة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي بما يتضمن الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص حسب القانون الخاص بالعمل.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

ومن جهة الحكومة تم إصدار بيان الأربعاء الماضي يتضمن أن إجازة المولد النبوي سيتم الحصول عليها الخميس نهاية الأسبوع، إجازة رسمية بديلة عن الأربعاء كإجازة مولد النبوي الشريف أعاده الله بالخير واليمن والبركات.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي 2023

ووفقُا لدار الإفتاء المصرية يعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر مشروع من جانب دار الإفتاء المصرية ويعتبر أصل من الأصول ودعامتها الأولى، ونوع من أنواع القربات من إطعام الطعام وإنشاد الأشعار والمدائح وغيرها من الأمور المختلفة تخليدًا لهذه الذكرى.

حيث درج هذا من جانب سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال مولد النبي وإحياء الشعائر الخاصة به.

دعاء مُفضل في ذكرى المولد النبوي

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار لا إله إلا أنت.

اللهم أسالك في هذا اليوم المبارك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء، يارب أغنني من فضلك أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك.