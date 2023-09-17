تبدأ من 100 جنيه.. إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد بالمحال الشعبية

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بحلول المولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، الذي يعتبر احتفالًا كبيرًا لدى المسلمين يحرصون فيه على شراء حلوى المولد النبوي، وتزامنًا مع اقتراب المولد النبوي الشريف بدأت العديد من محال الحلويات في طرح كميات كبيرة من حلوى المولد بأسعار مختلفة وأحجام متنوعة، وفي ظل ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي الشريف داخل محال الحلويات الكبرى بدأ المواطنين يبحثون عن بدائل أقل في السعر.

إقبال المواطنين على حلوى المولد

وأتخذ عدد من المواطنين محال الحلويات في المناطق الشعبية قبلة لهم لشراء حلوى المولد النبوي بعد ارتفاع أسعار المبالغ في بالمحال الكبرى، وهو ما جعل محال الحلويات في المناطق الشعبية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على مدار الأيام الجارية لشراء حلوى المولد.

قالت أمنية عصام، إحدى المواطنات، إن الموسم الحالي هناك ارتفاعًا حادًا في أسعار حلوى المولد النبوي في محال الحلويات الكبرى خاصة بالمناطق الراقية والتي زادت أسعارها الضعف مقارنة بالعام الماضي، وهو ما جعل المواطنين تبحث عن مناطق أخرى لشراء الحلوى.

تابعت أن هناك العديد من محال الحلويات في المناطق الشعبية تقدم حلوى المولد النبوي بأسعار أقل من المحال الأخرى وبنفس الجودة وهو ما يجعل إقبال المواطنين يتزايد عليها على مدار الأيام الجارية وبالتزامن مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف.

أسعار حلوى المولد النبوي

فيما أضافت رانا هشام، إحدى المواطنات، أن بسبب ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي الشريف في المحال الشهيرة بدأ العديد من الأهالي اللجوء لمحال حلوى أخرى بديلة عنها أقل في السعر وجودة عالية أيضا، لافتا إلى أن أسعار حلوى المولد يبدأ سعرها من 100 جنيها وفقا لحجم العلبة ومحتوياتها.

ومن جانبها أوضحت ندى محمد، إحدى المواطنات أن سعرعلبة حلوى المولد النبوي الصغيرة وزن 2 كجم يصل لـ 132 جنيهًا، فيما يبلغ سعر علبة حلوى المولد النبوي الصغيرة وزن 1 كيلو جرام نحو 65 جنيها، يبلغ سعر علبة حلوى المولد النبوي الصغيرة الـ 10 قطع نحو 145 جنيهًا، مؤكدة على أن علب الحلويات وأسعارها مناسبة لجميع الفئات، كما أن هناك علب أغلى بمحتويات أكثر ومتنوعة وفقا لطلب الزبائن.