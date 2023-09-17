الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: العلاقات المصرية الصينية تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل

علاء عابد و السفير
علاء عابد و السفير الصينى بالقاهرة

شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس  البرلمان العربي، اليوم الأحد، احتفال جمهورية الصين بالعيد الوطني بدعوة من السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية.

 

حضارتان عريقتان

وأكد النائب علاء عابد، في بيانه اليوم، أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين، باعتبارها تجمع حضارتين عريقتين، وشهدت تطورات مستمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية على مدى العقود الماضية.

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علاقات تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل

وأشار النائب علاء عابد إلى أن العلاقات المصرية الصينية أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية على مدار السنوات الماضية ، مؤكدا أن العلاقات المصرية الصينية تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 

 

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين شهد زيادة مطردة خلال الخمسة أعوام الماضية حيث بلغت نحو 87. 13 مليار دولار عام 2018، بزيادة بلغت 29.3% عن نفس الفترة من 2017 لكي تحتفظ بكين بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر، وأكبر بلد مصدر إلى القاهرة، فيما بلغ حجم الواردات الصينية إلى مصر نحو ٨.٧ مليار دولار عام 2018 بزيادة بلغت 28%، بينما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين نحو  8ر1 مليار دولار عن ذات العام، وذلك لأول مرة في تاريخ التبادل التجارى بين البلدين.

 

الاستثمارات الصينية في مصر

 

وتعتبر الصين أكبر مستثمر في مشروع محور تنمية قناة السويس، ووفرت منطقة "تيدا" الصينية في شمال غرب خليج السويس فرص عمل لأكثر من 3 آلاف مصري، وعملت الصين مع مصر ودول عربية معا لربط المناطق الصناعية في أبوظبي والسويس وجازان بالموانئ القريبة.

 

الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر

 

كما  شهدت الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر ارتفاعًا يقدر بـ 106 ملايين دولار فى النصف الأول من عام 2017، بزيادة تقدر بـ 75 % عن نفس الفترة من العام السابق، وبهذا احتلت المرتبة السادسة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر بعد أن كانت فى المركز الـ 15 عام 2016، إضافة إلى استثمارات الصين فى منطقة التعاون الصينى - المصرى.

لنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل احتفال جمهوريه الصين بالعيد الوطني العيد الوطني للصين السفير الصيني في القاهرة

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