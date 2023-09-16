السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عابد: توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور تأكيد على دعمه المواطن

علاء عابد
علاء عابد

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه القرارات تأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة مناسب لهم.

الرئيس السيسي دائمًا يشعر بالمواطنين 

وأكد النائب علاء عابد أن الرئيس السيسي دائمًا يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بثمانية قرارات.

وجاءت القرارات كما يلي:
أولًا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

خامسًا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسًا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا: قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

ثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

الرئيس السيسي المشروعات التنموية زيادة الدخل علاوة غلاء المعيشة الهيئات الاقتصادية

مواد متعلقة

سؤال برلمانى بشأن الرقابة الحكومية على الأسواق مع بدء الدراسة

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

برلمانى: تعميق صناعة الأدوية ضرورة لتغطية احتياجات السوق المحلية

ولاء التمامى مثمّنة دعم مصر لليبيا والمغرب: سبقت دولًا كبرى

الأكثر قراءة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات