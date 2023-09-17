الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربي يثمن الجهود السعودية العمانية لإحلال السلام في اليمن

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس  البرلمان العربي، الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام شامل وعادل، مؤكدا أنها تأتي استكمالا لجميع المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لإستعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

 

إنهاء حالة الحرب في اليمن 

 

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يٌمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاش فيها لسنوات وعانى خلالها من ظروف إنسانية صعبة، فضلا عن العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني .

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محاولات التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية
 

وقال العسومي إنه منذ بداية الأزمة والمملكة العربية السعودية تقود جهودا كبيرة من أجل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والسعي بجانب أشقائها للعمل على نزع فتيل النزاع بين اليمنيين والوصول  باليمن إلى بر الأمان والاستقرار مثمنا المساعي الحثيثة التي قامت بها الدبلوماسية العمانية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

دعوة لوفد الحوثيين من صنعاء لزيارة الرياض  

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد أعلنت الخميس أن المملكة وجهت دعوة لوفد للحوثيين من صنعاء لزيارة الرياض  لمواصلة المحادثات مع المملكة وسلطنة عُمان "للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية

 

محادقات الرياض ازمة اليمن وفد الحوثيين سلطنة عمان اليمن إنهاء الحرب في اليمن

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