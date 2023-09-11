البرلمان العربي يدعو الدول العربية والمجتمع الدولي لسرعة إغاثة ليبيا

دعا البرلمان العربي دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها جراء الآثار المدمرة التي خلفتها العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

سرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة

وشدد البرلمان العربي على ضرورة تقديم يد العون والمساعدة لمؤازرة ليبيا في هذا المصاب الأليم والذي يتطلب تعزيز التعاون العربي والدولي وسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات.

أهمية تضافر وحشد الجهود العربية والدولية

وأكد البرلمان العربي، وقوفه وتضامنه التام مع ليبيا، ودعمه لها حتى تتجاوز هذه المحنة بسلام، مشددا على أهمية تضافر وحشد الجهود العربية والدولية وتقديم الدعم اللازم لدولة ليبيا حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين.

إغاثة المتضررين

من جانبها، أكدت النائبة أحلام اللافي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي أن ليبيا في هذه المرحلة في حاجة إلى التضامن والتكاتف والدعم العربي والدولي من أجل مواجهة هذه الأزمة الإنسانية الطارئة، وذلك للمساعدة في إغاثة المتضررين وتقديم العون العاجل لهم.

كانت عدة مناطق في ليبيا قد تعرضت إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

غرق عدة مناطق سكنية

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق عدة مناطق سكنية بالمنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة، التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وتاكنس وعدة مناطق في محيط مدينة المرج، وبالإضافة إلى مناطق الجبل الأخضر شحات والبيضاء وسوسة.

من جانبها، أعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال المتوسطية التي تضرب منطقة شرق ليبيا.

وقال رئيس بلدية مدينة سوسة الليبية عبدالحكيم الحاسي، في تصريحات له، إن مدينة سوسة أصبحت مدينة منكوبة والفيضانات والسيول اجتاحت المنازل والمقار والمؤسسات، مؤكدًا أن: السيول داهمت البلدية بسبب وقوعها في منخفض بالجبل الأخضر.. الوضع كارثي وخارج السيطرة، لكننا نعمل بالإمكانيات المتاحة لدينا.