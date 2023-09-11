"البرلمان العربى" يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات العاجلة

دعا البرلمان العربي دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها جراء الآثار المدمرة التي خلفتها العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

شدد البرلمان العربي على ضرورة تقديم يد العون والمساعدة لمؤازرة ليبيا في هذا المصاب الأليم والذي يتطلب تعزيز التعاون العربي والدولي وسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات.

وأكد البرلمان العربي وقوفه وتضامنه التام مع ليبيا، ودعمه لها حتى تتجاوز هذه المحنة بسلام، مشددا على أهمية تضافر وحشد الجهود العربية والدولية وتقديم الدعم اللازم لدولة ليبيا حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين.

من جانبها، أكدت النائبة أحلام اللافي رئيسة لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، أن ليبيا في هذه المرحلة في حاجة إلى التضامن والتكاتف والدعم العربي والدولي من أجل مواجهة هذه الأزمة الإنسانية الطارئة، وذلك للمساعدة في إغاثة المتضررين وتقديم العون العاجل لهم.

عشرات الضحايا

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" إن 150 شخصًا على الأقل لقوا مصرعم جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت الوكالة عن محمد مسعود المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب القول إن الإعصار خلف أعدادًا كبيرة من الضحايا وصلت إلى 150 شخصًا.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب الحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة "دانيال".

وتوفي 12 شخصًا في البيضاء وفق حصيلة أولية، أعلنها مركز البيضاء الطبي، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، الإثنين، وفاة 7 أشخاص في سوسة في حصيلة أولية، بينهم ثلاث نساء، جراء السيول التي تعرضت لها المدينة.