لو فاتك التريند| دانيس تانوفيتش رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بـ"القاهرة السينمائي".. ومقتل سيدة بالمقطم

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار مهمة عن الفن وأخرى عن مهرجان القاهرة السينمائي في هذا السياق ننشر أبرز أخبار التريند.

دانيس تانوفيتش رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

في إطار التحضيرات لدورته الـ45، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وهو المخرج البوسني الكبير دانيس تانوفيتش.

يأتي الاختيار حرصًا على استقطاب أكبر الأسماء السينمائية العالمية للمشاركة في المهرجان السينمائي العريق، من أجل مشاركة الخبرات مع صناع السينما الشباب المصريين والعرب والدوليين المشاركين في المهرجان.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

"فوي فوي فوي" يواصل تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

واصل فيلم “فوي فوي فوي” للنجم محمد فراج تصدره قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس.

وحقق فيلم "فوي فوي فوي" إيرادات جيدة، حيث احتفظ بالمركز الأول، وجمع أمس إيرادات قدرت بـ883.295 جنيه.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

"خناقة ستات".. تفاصيل قتل سيدة سودانية في المقطم

تلقت أجهزة الأمن في القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين سيدتين في منطقة عابدين انتهت بمقتل إحداهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبعد الفحص تبيّن مقتل إحدى السيدتين، التي تُدعى "ش. ح"، 41 سنة، بسبب طعنة نافذة في جسمها. وأُصيبت السيدة الأخرى، التي تُدعى "ش. آ"، 43 عامًا، وهي من الجنسية السودانية، بجرح قطعي في رأسها بطول 5 سم وجروح متفرقة في جسمها، وتم نقلها إلى مستشفى المنيرة للعلاج.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش الجديدة

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عن حزمة جديدة من الزيادات لمواجهة غلاء المعيشة.

في التقرير التالي تجدون كل التفاصيل المتعلقة بزيادة معاشات تكافل وكرامة2023 والتي تشمل 5 ملايين أسرة.

خلال لقاء عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت مع عدد من أهالي بني سويف، أعلن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا