«القاهرة السينمائى»: جائزة 5 آلاف دولار للأفلام القصيرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى بيان، أمس، عن تخصيص جائزة نقدية قدرها ٥ آلاف دولار لأفضل فيلم عربى قصير مشارك فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، فى الدورة الـ٤٥، التى تقام فعالياتها خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسة «دروسوس»، فى إطار جهود دعم صناعة الأفلام القصيرة.

وأضافت إدارة المهرجان أن الجائزة تأتى بالاتفاق مع مؤسسة «دروسوس»، خاصة أنها تركز على دعم الاقتصاد الإبداعى وتمكين شباب الفنانين من الوصول إلى فرص أكثر، وتعزيز مسيرتهم المهنية فى مجال السينما.

وأوضحت أنه نظرًا لإيمان المهرجان بالأفلام القصيرة وأهمية تسليط الضوء عليها بقدر مساوٍ للأفلام الروائية أو الوثائقية الطويلة، تقرر تنظيم حفل افتتاح للأفلام القصيرة فى المسرح الكبير بالأوبرا، بحضور صناع الأفلام المشاركين ولجنة التحكيم والجمهور.

ويُعرض خلال الحفل عدد من الأفلام القصيرة المشاركة فى المسابقة لتكون أفلام افتتاح البرنامج، من بينها الفيلم المصرى «عيسى»، للمخرج مراد مصطفى، الذى فاز بالعديد من الجوائز فى مهرجانات سينمائية عالمية، وأبرزها مهرجان «كان» السينمائى.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه نظرًا لعدم إمكانية عرض الكثير من الأفلام المصرية داخل مسابقة الأفلام القصيرة لغرض التنوع الجغرافى للمسابقة، وبسبب تنامى عدد الأفلام القصيرة المصرية المتقدمة للمهرجان، والتى يؤمن فريق المهرجان بأحقيتها فى الحصول على فرص عرض أكبر، فإنه تقرر استحداث قسم جديد لصناع السينما المصرية الواعدين، وهو قسم غير تنافسى يهتم بعرض تجارب فنية مميزة لمخرجين مصريين شباب فى بداية مسيرتهم المهنية.

بدوره، قال الفنان حسين فهمى، رئيس المهرجان، إن مهرجان القاهرة السينمائى استطاع أن يقدم فى دورته الماضية عروضًا وأفلامًا مختلفة للجمهور، وهو ما نتج عنه ارتفاع نسب الحضور لمشاهدة الأفلام، حيث ناقشت الأفلام العديد من الموضوعات الجيدة التى استمتع بها الجمهور.

وأضاف: «المهرجان هذا العام يمنح صناع السينما المصريين من الشباب الفرصة للمشاركة فى فعالياته من خلال قسم غير تنافسى لعرض إبداعاتهم».