الخميس.. انطلاق عرض فيلم "ڤوي ڤوي ڤو" في دور العرض بالدول العربية

ينطلق عرض فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، من بطولة محمد فراج يوم الخميس المقبل 21 سبتمبر الجاري في جميع دور العرض بالدول العربية.



إيرادات فيلم “فوي فوي فوي”

وحقق فيلم “فوي فوي فوي” في 3 أيام عرض فقط إيرادات أكثر من 2 مليون و500 ألف جنيه، حيث حقق في اليوم الأول لعرضه بالسينما إيرادات تقدر بـ482 ألفًا و71 جنيهًا، وجاءت إيراداته في اليوم الثاني بشباك تذاكر السينما بـ897 ألفًا و844 جنيهًا بينما حقق أمس الجمعة إيرادات بلغت مليون و119 ألف جنيه.

وكان صناع فيلم “فوي فوي فوي” قد احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضي بإحدى دور العرض السينمائي في مدينة السادس من أكتوبر وحرص أبطال الفيلم على إقامة مؤتمر صحفي للرد على أسئلة النقاد الصحفيين والإعلاميين حول الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا متظاهراً بأنه لاعب ضعيف البصر، وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أبطال فيلم فوي فوي فوي



ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.