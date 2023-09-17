الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوى فوى فوى" يواصل تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

افلام السينما
افلام السينما

واصل فيلم “فوي فوي فوي” للنجم محمد فراج تصدره قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس. 

وحقق فيلم "فوي فوي فوي" إيرادات جيدة، حيث احتفظ بالمركز الأول، وجمع أمس إيرادات قدرت بـ883.295 جنيه. 

والفيلم من بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد عبدالعظيم وعدد آخر من نجوم الفن. 

قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس 

وجاء في المركز الثاني فيلم "العميل صفر" لأكرم حسني، محققًا إيرادات أمس السبت وصلت إلى 479.123 جنيه، وهو من بطولة أسماء أبواليزيد وبيومي فؤاد ومن إخراج كريم العدل. 

تلاه فيلم "وش في وش" لمحمد ممدوح، محققًا إيرادات أمس 473.125 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل وبيومي فؤاد وأسماء جلال وسامي مغاوري وسلوى محمد علي. 

وجاء في المركز الرابع فيلم "ولاد حريم كريم"، محققًا أمس إيرادات قدرت بـ147.392 جنيه، والفيلم من بطولة مصطفى قمر وبسمة وعلا غانم وداليا البحيري. 

واكتفى فيلم "بيت الروبي" بجمع 88.014 جنيه، ليحتل المركز الخامس في الإيراد اليومي لشباك التذاكر، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية، ومن إخراج بيتر ميمي. 

وحقق فيلم "مرعي البريمو" لمحمد هنيدي وغادة عادل، ومن إخراج سعيد حامد إيرادات بلغت 20.770 جنيه، ليأتي في المركز السادس ويليه مباشرة فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، محققًا إيرادات قدرت بـ14.022 جنيه محتلًا المركز السابع. 

وجمع فيلم "مستر إكس" لأحمد فهمي وهنا الزاهد إيرادات وصلت لـ17.910 جنيه، ليأتي في المركز الثامن في قائمة الإيرادات. 

وحقق فيلم البعبع لأمير كرارة أمس إيرادًا قدر بـ3.963 جنيه. 

أما فيلم شمس لعمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني فقد حقق 3.742 جنيه. 

وجاء في المركز الأخير فيلم تاج لتامر حسني محققًا إيرادات 648 جنيهًا فقط. 

فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى إيرادات فيلم فوي فوي فوي قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض إيرادات افلام موسم صيف 2023

مواد متعلقة

بالأرقام.. قائمة إيرادات أفلام دور العرض أمس

"فوى فوى فوى" يزيح "العميل صفر" من صدارة الإيرادات

الأكثر قراءة

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

انهيار عقار فى العمرانية وتشكيل لجنة لمعاينة المبانى المجاورة

الثلاثاء.. المستشار محمد شوقى يبدأ ولايته نائبًا عامًا خلفًا لـ"حمادة الصاوى"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. وجدول مرتبات موظفي الدولة عقب الزيادة

وزير البترول: مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى