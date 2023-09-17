"فوى فوى فوى" يواصل تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

واصل فيلم “فوي فوي فوي” للنجم محمد فراج تصدره قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس.

وحقق فيلم "فوي فوي فوي" إيرادات جيدة، حيث احتفظ بالمركز الأول، وجمع أمس إيرادات قدرت بـ883.295 جنيه.

والفيلم من بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد عبدالعظيم وعدد آخر من نجوم الفن.

قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

وجاء في المركز الثاني فيلم "العميل صفر" لأكرم حسني، محققًا إيرادات أمس السبت وصلت إلى 479.123 جنيه، وهو من بطولة أسماء أبواليزيد وبيومي فؤاد ومن إخراج كريم العدل.

تلاه فيلم "وش في وش" لمحمد ممدوح، محققًا إيرادات أمس 473.125 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل وبيومي فؤاد وأسماء جلال وسامي مغاوري وسلوى محمد علي.

وجاء في المركز الرابع فيلم "ولاد حريم كريم"، محققًا أمس إيرادات قدرت بـ147.392 جنيه، والفيلم من بطولة مصطفى قمر وبسمة وعلا غانم وداليا البحيري.

واكتفى فيلم "بيت الروبي" بجمع 88.014 جنيه، ليحتل المركز الخامس في الإيراد اليومي لشباك التذاكر، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية، ومن إخراج بيتر ميمي.

وحقق فيلم "مرعي البريمو" لمحمد هنيدي وغادة عادل، ومن إخراج سعيد حامد إيرادات بلغت 20.770 جنيه، ليأتي في المركز السادس ويليه مباشرة فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، محققًا إيرادات قدرت بـ14.022 جنيه محتلًا المركز السابع.

وجمع فيلم "مستر إكس" لأحمد فهمي وهنا الزاهد إيرادات وصلت لـ17.910 جنيه، ليأتي في المركز الثامن في قائمة الإيرادات.

وحقق فيلم البعبع لأمير كرارة أمس إيرادًا قدر بـ3.963 جنيه.

أما فيلم شمس لعمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني فقد حقق 3.742 جنيه.

وجاء في المركز الأخير فيلم تاج لتامر حسني محققًا إيرادات 648 جنيهًا فقط.