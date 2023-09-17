حاكم أركنساس السابق: من السابق لأوانه الحديث عن عزل بايدن

قال حاكم أركنساس السابق وأحد المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة لعام 2024 آسا هاتشينسون، أمس السبت، إنه من السابق لأوانه إجراء تحقيق يجريه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

خطة عزل بايدن

ووفقا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال هاتشينسون، في خطاب له في مدينة آيوا: "لن أسمي هذا تحقيقًا لعزل الرئيس، فهو أولي للغاية.. قم بإجراء التحقيق ثم اتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا أم لا".

وأشاد "هاتشينسون" بمجلس النواب لبحثه بشأن عائلة بايدن، قائلاً إن الرئيس لم يجب بشكل كافٍ عن الأسئلة المتعلقة بالعائلة، وهناك أسئلة بلا إجابة لا بد من الإجابة عنها تتعلق بعائلة بايدن.

وانضم إلى "هاتشينسون"زملاؤه من المرشحين الرئاسيين من الحزب الجمهوري لعام 2024، بمن في ذلك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وسيناتور كارولينا الجنوبية تيم سكوت، في حدث آيوا، الذي غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري.

إجراء تحقيق لعزل الرئيس بايدن

وتأتي تعليقات هاتشينسون بعد الإعلان عن إجراء تحقيق لعزل الرئيس الحالي بايدن من قبل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا)، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بناءً على تحقيقات الحزب الجمهوري في مجلس النواب في تعاملات الشركات العائلية الأجنبية لعائلة بايدن ومحاكمة هانتر بايدن.

عزل بايدن يشعل الصراع بين البيت الأبيض والكونجرس

ووسط احتدام المعركة بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بإمكانية عزل الرئيس جو بايدن، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن فريق الرئيس بايدن سوف يعمل على تشويه سمعة التحقيق في قضية المساءلة بين الناخبين المستقلين والديمقراطيين، رغم أنه لا يوجد دليل حتى الآن يثبت صدق اتهامات الجمهوريين ضد بايدن.

ويعمل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي "جمهوري" على عزل جو بايدن، حيث يتهم الرئيس بأنه تلقى رشاوى خلال فترة عمله كنائب للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فضلًا عن تورطه في العديد من القضايا التي يواجهها نجله هانتر بايدن واستغلال النفوذ.