الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخميس.. زيارة ثانية مرتقبة لزيلينسكي إلى البيت الأبيض

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، البيت الأبيض الخميس المقبل في خضم مساع يبذلها لتعزيز الدعم الأمريكي لبلاده في تصديها للغزو الروسي، وفق مصدر مطّلع.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: إن زيلينسكي سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد محادثات مع قادة دوليين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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ولم يؤكد الزيارة لا البيت الأبيض ولا السفارة الأوكرانية.

وكانت تقارير إعلامية عدة قد أفادت بأن زيلينسكي سيزور أيضا الكونجرس الأمريكي حيث يسود تردد في أوساط خصوم بايدن الجمهوريين على صعيد تقديم الدعم لأوكرانيا.

الزيارة الأولى 

يُشار إلى أنّ آخر لقاءٍ بين الطرفين كان في يوليو الماضي، في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليتوانيا، وقبلها لقاءٌ في مايو الماضي، في مدينة هيروشيما اليابانية، خلال قمّة مجموعة السبع الأخيرة.

وستكون هذه الزيارة هي الثانية لزيلينسكي إلى البيت الأبيض، منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في فبراير 2022.

ففي ديسمبر توجّه زيلينسكي إلى واشنطن في زيارة أحيطت بالسرية وكانت الأولى له دوليا خلال الحرب، وقد دخل البيت الأبيض بالزي العسكري الذي أصبح علامته الفارقة.

وتعهّدت إدارة بايدن دعم كييف على المدى الطويل، وقد أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقدّمت الولايات المتحدة دعما عسكريا بقيمة 43 مليار دولار ساعد أوكرانيا في صد التوغلات الروسية.

وطلب بايدن الشهر الماضي من الكونجرس إقرار مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، للدعم العسكري والاقتصادي والإنساني.

وأيد الجمهوريون التقليدون بمن فيهم السناتور ميتش ماكونيل، زعيم الحزب في مجلس الشيوخ، تقديم المساعدة.

لكن أعضاء في جناح اليمين الشعبوي في الحزب الجمهوري، خصوصا دونالد ترامب الذي يعد الأوفر حظا بين الشخصيات الساعية للفوز بالترشح عن الحزب للانتخابات الرئاسية العام المقبل لمواجهة بايدن، يندّدون بكثرة المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة، مطالبين الإدارة بالتركيز على الأولويات المحلية.

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​فولوديمير زيلينسكي بايدن لقاء ​البيت الأبيض الجمعية العامة للأمم المتحدة الزيارة الثانية

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