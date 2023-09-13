الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: رئيس مجلس النواب لم يحصل على تأييد كافٍ لعزل "بايدن"

الرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن

قال البيت الأبيض، في بيان اليوم، إن رئيس مجلس النواب  كيفن مكارثي، لم يحصل على تأييد كافٍ للتصويت على بدء التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما أكد البيت الأبيض، أن تحقيق مجلس النواب في عزل بايدن، يأتي على خلفية اتهامات لا أساس لها من الصحة، بحسب قناة العربية.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إنه يوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما يصعد تحقيقات المشرعين الجمهوريين في التعاملات التجارية الخارجية للرئيس وعائلته.

 

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هل تنقذ الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس"بايدن" من مخطط مكارثي لعزله؟

الاتهامات المقدمة لـ"بايدن" 


وقال مكارثي إن المزاعم التي تتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاستفادة من المعاملات التجارية الخارجية لابنه هانتر بايدن "جادة" و"ذات مصداقية"، ووجه لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل بمجلس النواب لقيادة تحقيق المساءلة.

ونفى بايدن أي تورط في العمل الخارجي لابنه، وقال البيت الأبيض إن الرئيس لا يشارك في الأنشطة التجارية لهنتر بايدن.

ومع ذلك، قال مكارثي إن الادعاءات التي تم الكشف عنها حتى الآن تتطلب إجراء مزيد من التحقيق من قِبل مجلس النواب.

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هل يواجه "بايدن" إجراءات عزله من منصبه قبل الانتخابات الأمريكية 2024؟

رئيس مجلس النواب الأمريكي يتهم بايدن بالكذب

واتهم بايدن بالكذب بشأن معرفته بالمعاملات التجارية لعائلته في الخارج، وادعى أن السجلات المصرفية تظهر أن أفراد عائلة الرئيس حصلوا على ملايين الدولارات من شركات أجنبية.

وزعم أيضًا أن هانتر بايدن تلقى "معاملة خاصة" من قبل إدارة بايدن.

وقال: "إن هذه الادعاءات مجتمعة ترسم صورة لسياسة الفساد"، مضيفًا لاحقًا أن الاتهامات يجب أن تكون مصدر قلق لجميع الأمريكيين بغض النظر عن تفضيلاتهم السياسية.

تابع: "يصف الشعب الأمريكي حتى الآن أن المناصب العامة ليست للبيع وأن الحكومة الفيدرالية لا تُستخدم للتغطية على تصرفات عائلة مرتبطة سياسيًا".

بايدن أمريكا ​البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي

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