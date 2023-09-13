هل تنقذ الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس"بايدن" من مخطط مكارثي لعزله؟

ما زالت المعركة بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي والرئيس الأمريكي جو بايدن، مشتعلة حيث أكد مكارثي على نيته عزل الرئيس بينما أكدت الشبكة البريطانية بي بي سي، أنه من غير المرجح أن يتم العزل لا سيما مع الأغلبية التي يتمتع بها الديمقراطيين في الكونجرس.

مكارثي مصمم على عزل بايدن

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إن مجلس النواب سيفتح تحقيقا رسميا لعزل الرئيس جو بايدن وقال كيفن مكارثي، إن التحقيق سيركز على "مزاعم إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد" من جانب بايدن.

وفقا لما نقلته الشبكة البريطانية، يحقق الجمهوريون مع الرئيس منذ أن سيطروا على مجلس النواب في يناير، ولم تجد جلسات الاستماع أي دليلا ملموسا على سوء سلوك بايدن ومع ذلك، فقد سلطوا المزيد من الضوء على المعاملات التجارية التي يقوم بها نجل الرئيس، هانتر بايدن، والتي يقول الجمهوريون إنها مشكوك فيها، وعلى معرفة بايدن بأنشطة ابنه.

وفي بيان مقتضب في مبنى الكابيتول الأمريكي، قال مكارثي، إن هناك مزاعم "خطيرة وذات مصداقية" تتعلق بسلوك الرئيس. وقال "إن هذه الاتهامات مجتمعة ترسم صورة لثقافة الفساد".

البيت الأبيض يرد

وسارع البيت الأبيض إلى إدانة قرار مكارثي. وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان الجمهوريون في مجلس النواب يحققون مع الرئيس منذ تسعة أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب مخالفات" إنها "السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها.

التحقيق مع هانتر

ويخضع هانتر بايدن حاليًا لتحقيق فيدرالي بشأن جرائم ضريبية محتملة تتعلق بمصالحه التجارية الأجنبية، كما زعم مكارثي، وهو مشرع عن ولاية كاليفورنيا، أن عائلة الرئيس تلقت معاملة خاصة من مسؤولي إدارة بايدن الذين يحققون في مزاعم سوء السلوك، ونفى البيت الأبيض أي تورط له في قضية هانتر بايدن، وقال إن الرئيس بايدن ليس له علاقات بالعمليات التجارية لابنه.

ومن شأن هذا التحقيق أن يمنح محققي الكونجرس سلطة قانونية أكبر للتحقيق مع الرئيس، بما في ذلك عن طريق إصدار مذكرات استدعاء للوثائق والشهادات التي يمكن تنفيذها بسهولة أكبر في المحكمة.

وينص الدستور الأمريكي على إمكانية عزل الرئيس بتهمة "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى أو الجنح"، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى عزله من منصبه.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تنجح أي محاولة لإقالة الرئيس بايدن. وسيحتاج مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة 222-212، إلى التصويت لصالحه. وسيتعين بعد ذلك المضي قدمًا في المحاكمة والتصويت في مجلس الشيوخ.

ويتمتع الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ويكاد يكون من المؤكد أنهم سيسقطون الإجراءات إذا وصلت إلى هذا الحد.