الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن وهاريس وترامب وديسانتيس يحييون ذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001

أحداث 11 سبتمبر
أحداث 11 سبتمبر

توقف الأمريكيون  أمس الإثنين لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر من العام 2001،  وكانت هجمات 11 سبتمبر 2001 قد وقعت بعد 22 عامًا من سيطرة خاطفين إرهابيين على أربع طائرات واصطدامها ببرجي مركز التجارة العالمي والبنتاجون في نيويورك.

بايدن يحيي ذكرى أحداث 11 سبتمبر

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد كان الرئيس  الأمريكي جو بايدن متوجهًا إلى ألاسكا لاختتام رحلة استغرقت خمسة أيام إلى الهند وفيتنام، وكان من المقرر أن يلقي خطابًا لأكثر من 1000 من أفراد الجيش وعائلاتهم في قاعدة عسكرية في أنكوريج.

وكان قرار بايدن بعقد الحدث في ألاسكا، بدلًا من واشنطن أو نيويورك، خروجًا عن العرف الرئاسي.

وانضمت نائبة الرئيس كامالا هاريس ومسؤولون آخرون إلى عائلات الذين لقوا حتفهم على متن الطائرتين اللتين ضربتا البرجين وعلى الأرض عند النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر - الذي يحتل آثار المباني المنهارة - لتذكر ذلك اليوم المروع.

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في الذكرى الـ22.. خسائر وضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية (إنفوجراف)

المرشحون لانتخابات 2024 يحييون ذكرى أحداث 11 سبتمبر 

وحضر الحدث أيضًا في نيويورك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المرشح لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

بينما أصدر منافسه الأوفر حظًا في السباق، الرئيس السابق دونالد ترامب، مقطع فيديو تعهد فيه "لن ننسى أبدًا، أبدًا" ضحايا 11 سبتمبر.

وعبر نهر بوتوماك من واشنطن، أعلى الولايات المتحدة، أقام القادة العسكريون حدثهم السنوي في البنتاجون.

هجمات 11 سبتمبر 

وكانت هجمات 11 سبتمبر أسوأ هجوم على الولايات المتحدة، وأسفرت الهجمات عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص، ودفعت الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش إلى شن "حرب عالمية على الإرهاب" تضمنت هجومًا عسكريًا على أفغانستان للعثور على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، أفلت بن لادن من القبض عليه حتى قُتل في الولايات المتحدة، ومداهمة مجمعه في باكستان عام 2011 بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما.

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