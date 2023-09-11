الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في الذكرى الـ22.. خسائر وضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية (إنفوجراف)

هجمات 11 سبتمبر
هجمات 11 سبتمبر

يحيي العالم اليوم الذكرى الـ22 لأحداث 11 من سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة والتي تصنف من بين أكبر العمليات الإرهابية التي شهدها العالم في القرن الـ20.

txt

بعد عقدين.. كيف أثرت هجمات 11 سبتمبر على الثقافة الغربية وصعود الإسلاموفوبيا؟

معلومات عن هجمات 11 سبتمبر

ووقعت الهجمات بواسطة 4 طائرات نقل مدني تجارية، تقودها 4 فرق تابعة لتنظيم القاعدة، وجهت الضربات لتصطدم بأهداف محددة ونجحت 3 منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.

No description available.

ضحايا هجمات 11 سبتمبر

عدد القتلى الرسمي تم تحديده بـ2977 شخصًا، ولا يشمل الإرهابيين التسعة عشر،حيث توفى 2753 في مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، منهم 343 من رجال الإطفاء.

بلغ عدد القتلى في البنتاجون بالقرب من واشنطن العاصمة 184 شخصًا، وتوفي 40 شخصًا خارج شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

txt

مجرد تاريخ لإحيائه.. أحداث 11 سبتمبر فى عيون الأجيال الأمريكية الجديدة

خسائر صحية واقتصادية

تسببت الهجمات في تدمير مركز التجارة العالمي والهياكل الأساسية المجاورة، بالإضافة إلى انتشار مئات آلاف الأطنان من الحطام السام الذي يحتوي على أكثر من 2,500 نوع من الملوثات السامة.

وبينت تقارير أمريكية إلى ان الحطام السام، أصاب نحو 18,000 شخص بالأمراض، هناك توقعات علمية تفيد بأن التعرض للمنتجات السامة المختلفة في الهواء قد يكون له آثار سلبية على نمو الأجنة.

وجدت دراسة أُجريت على عمال الإنقاذ في أبريل 2010 أن جميع من خضع للدراسة يعاني من ضعف في وظائف الرئة، وأن 30-40% قد أبلغوا عن تحسن طفيف أو معدوم في الأعراض المستمرة التي بدأت خلال السنة الأولى من الهجمات.

كان للهجمات تأثير اقتصادي كبير على الولايات المتحدة والأسواق العالمية، كما لم تفتح البورصات أبوابها في 11 سبتمبر وظلت مغلقة حتى 17 سبتمبر عند إعادة افتتاحها، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (دي جيه آي إيه) 684 نقطة، أو 7.1%، وبلغ 8921، وهو هبوط قياسي ليوم واحد. 

ذكرى 11 سبتمبر أحداث 11 سبتمبر مركز التجارة العالمي الإرهاب هجمات إرهابية

الأكثر قراءة

الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

حظر ارتداء النقاب فى المدارس.. رجال دين: لكل مؤسسة الحق فى وضع قواعدها الخاصة

عاجل.. حقيقة قدوم عاصفة التنين لمصر.. مفاجأة مدوية من "الأرصاد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية