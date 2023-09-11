في الذكرى الـ22.. خسائر وضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية (إنفوجراف)

يحيي العالم اليوم الذكرى الـ22 لأحداث 11 من سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة والتي تصنف من بين أكبر العمليات الإرهابية التي شهدها العالم في القرن الـ20.

معلومات عن هجمات 11 سبتمبر

ووقعت الهجمات بواسطة 4 طائرات نقل مدني تجارية، تقودها 4 فرق تابعة لتنظيم القاعدة، وجهت الضربات لتصطدم بأهداف محددة ونجحت 3 منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.

ضحايا هجمات 11 سبتمبر

عدد القتلى الرسمي تم تحديده بـ2977 شخصًا، ولا يشمل الإرهابيين التسعة عشر،حيث توفى 2753 في مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، منهم 343 من رجال الإطفاء.

بلغ عدد القتلى في البنتاجون بالقرب من واشنطن العاصمة 184 شخصًا، وتوفي 40 شخصًا خارج شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

خسائر صحية واقتصادية

تسببت الهجمات في تدمير مركز التجارة العالمي والهياكل الأساسية المجاورة، بالإضافة إلى انتشار مئات آلاف الأطنان من الحطام السام الذي يحتوي على أكثر من 2,500 نوع من الملوثات السامة.

وبينت تقارير أمريكية إلى ان الحطام السام، أصاب نحو 18,000 شخص بالأمراض، هناك توقعات علمية تفيد بأن التعرض للمنتجات السامة المختلفة في الهواء قد يكون له آثار سلبية على نمو الأجنة.

وجدت دراسة أُجريت على عمال الإنقاذ في أبريل 2010 أن جميع من خضع للدراسة يعاني من ضعف في وظائف الرئة، وأن 30-40% قد أبلغوا عن تحسن طفيف أو معدوم في الأعراض المستمرة التي بدأت خلال السنة الأولى من الهجمات.

كان للهجمات تأثير اقتصادي كبير على الولايات المتحدة والأسواق العالمية، كما لم تفتح البورصات أبوابها في 11 سبتمبر وظلت مغلقة حتى 17 سبتمبر عند إعادة افتتاحها، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (دي جيه آي إيه) 684 نقطة، أو 7.1%، وبلغ 8921، وهو هبوط قياسي ليوم واحد.