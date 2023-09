بعد عقدين.. كيف أثرت هجمات 11 سبتمبر على الثقافة الغربية وصعود الإسلاموفوبيا؟

تُحي الولايات المتحدة الأمريكية الذكرى الـ22 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الدموية، وكانت هذه الهجمات، التي خطط لها أسامة بن لادن، بمثابة التحريض على الحرب على الإرهاب، التي استمرت عقدين من الزمن، والتي شملت غزو الولايات المتحدة للعراق وأفغانستان، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 4.6 مليون شخص قتلوا نتيجة للحرب على الإرهاب، كما كانت لهذه الأحداث تأثيرات وكبرى ومباشرة على الثقافة الغربية وصعود ظاهرة الإسلاموفوبيا وتزايد الكراهية ضد المسلمين.

تغيرات ثقافية على مدار عقدين

وأكدت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه من الناحية الثقافية، كان لأحداث 11 سبتمبر أيضًا تأثير كبير على الفنون، فبعد التسعينات السلمية نسبيًا على مستوى العالم، جلبت أحداث 11 سبتمبر 2001 جوًا من القلق إلى الولايات المتحدة، وأصبح الإرهاب خوفًا شائعًا، في حين شهد العديد من المسلمين في الدول الغربية عقودًا من تزايد كراهية الإسلام، وصعود ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وتابعت أن الكثير من الأعمال الفنية تأثرت في أعقاب الهجمات مباشرة، حيث تم تأجيل أشياء كثيرة تضمنت إشارات مرئية إلى الأبراج المدمرة أو مشاهد مميزة لأعمال إرهابية على متن الطائرات أو في نيويورك.

وأضافت أن أحد الأمثلة الشهيرة كان فيلم ديزني للرسوم المتحركة ليلو وسيتيش، ففي الأصل كان للفيلم مشهد، حيث يختطف العديد من الشخصيات طائرة بوينج 747 ويطيرون بها عبر وسط مدينة هونولولو، ولكن تم تصميم المشهد باستبدال الطائرة بسفينة فضائية غريبة، كما تم تأجيل حفل توزيع جوائز إيمي الثالث والخمسين من 16 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، ليتم تأجيله مرة أخرى إلى 4 نوفمبر عندما بدأت الولايات المتحدة في قصف أفغانستان في الذكرى الثانية للحادث.

وتمت إزالة صور البرجين التوأمين في المقاطع الدعائية والملصقات الخاصة بفيلم سبايدر مان، كما تم تأجيل عرض فيلم Martin Scorsese Gangs of New York لمدة عام كامل، ليتم إصداره في نهاية المطاف في ديسمبر 2002.

في الموسيقى، تأخر إصدار الألبوم الأول "Is This It" من أساطير موسيقى الروك المستقلة The Strokes في الولايات المتحدة مع استبدال أغنية "New York City Cops" بالجانب B "When It Started" بسبب المخاوف الأمريكية، لن يقدر الجمهور الكلمات التي تنتقد ضباط شرطة المدينة.

وأوضحت الشبكة أن الروائيين تناولوا كيف غيّرت الهجمات المزاج الوطني، بدءًا من رواية بطل ما بعد الحداثة دون ديليلو Falling Man عام 2007 إلى رواية جوناثان سافران فروير الأولى المبكرة بعنوان Extremely Loud & Incredible Close عام 2005.

وأكدت الشبكة أن القلق والوطنية العنيفة التي أعقبت الهجمات في الولايات المتحدة تم تصويرها- سواء كانت مقصودة أم لا- في فيلم كلينت إيستوود لعام 2014 بعنوان "القناص الأمريكي"، حيث يعرض فيلم إيستوود السيرة الذاتية لحياة كريس كايل، باعتباره القناص الأكثر دموية في تاريخ الجيش الأمريكي الكثير من المجاز الجديد للمسلمين مجهولي الهوية، الذين يُقتلون على الشاشة من أجل متعة المشاهدة، إنه مجاز سخر منه إلى حد ما فيلم The Hurt Locker الحائز على جائزة الأوسكار لكاثرين بيجلو.