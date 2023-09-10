لماذا رفضت الولايات المتحدة إذاعة خطاب كونداليزا رايس بعد هجمات 11 سبتمبر؟

كشفت مجلة "ذا اتلانتيك" الأمريكية، تفاصيل الخطاب المحذوف لمستشارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش للأمن القومي كونداليزا رايس قبل لحظات من هجمات أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث كان من المقرر أن تلقيه في نفس يوم الحادث، حيث رفضت الإدارة الأمريكية إذاعة الخطاب.

سر خطاب كونداليزا رايس المحذوف

وتابعت المجلة، أن خلال خطابها بدت كونداليزا رايس رافضة للتهديد الذي يمثله الإرهاب، قائلة "نحن بحاجة إلى القلق بشأن قنبلة الحقيبة، والسيارة المفخخة وقنابل السارين التي تم إطلاقها في مترو الأنفاق، لكن لماذا تضع أقفالًا على أبوابك وتخزن علب الصولجان ثم تقرر ترك نوافذك مفتوحة".

وأضافت أن الصحف الأمريكية لم تستطع الاطلاع على الخطاب بالكامل، لذا كان من الصعب تقييم المقتطفات التي تم تسريبها دون الحصول على السياق كامل، ولكن في عام 2019 تقدم البعض بموجب قانون حرية المعلومات بطلب الإفراج عن الخطاب والذي أسفر عن الكشف عن المواد الإضافية المستخدمة في الخطاب، ولكن ليس النص نفسه، ثم طُلبت الوثائق ذات الصلة من ملفات الرجل الذي صاغ الخطاب، وقد تم رفض ذلك أيضًا. وخلال العام الماضي تلقت وسائل الإعلام الأمريكية أخيرًا المسودات وقرأت الخطاب الذي لم يسمعه الجمهور مطلقًا، والذي حاول مؤلفوه جاهدين أن ينسوه.

وتابعت أن خطاب كونداليزا رايس كان أكثر قياسية وتفكيرًا مما اعتقد الكثيرون، حيث حمل بعض المفاجآت، وبينما تحي الولايات المتحدة الذكرى الـ 22 لهجمات 11 سبتمبر، فقد يكون الخطاب أكثر أهمية من أي وقت مضى منذ الصباح الذي ألغي فيه فجأة.

في السادس من أغسطس عام 2001، أرسل ماثيو واكسمان، الذي كان يعمل كمساعد تنفيذي لرايس، رسالة بريد إلكتروني إلى جون جيبسون، مدير كتابة خطابات السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي. وكتب: "تود رايس تغيير محور محاضرة روستوف"، وأضاف: "بدلاً من التركيز على قضية الأحادية والانعزالية، تود التحدث عن الدفاع الصاروخي... إنها تريد التأكيد على أن الدفاع الصاروخي هو جزء من جهد أكبر لتحويل العلاقة مع روسيا، وكما تقول: "دعونا نلقي نظرة على عشر سنوات من وصفها بأنها حقبة ما بعد الحرب الباردة، لقد حان الوقت لتجاوز ذلك".

لجأ جيبسون إلى بوب جوزيف، الذي كان يشغل منصب المدير الأول لاستراتيجية الانتشار النووي في مجلس الأمن القومي، وطلب منه إعداد مسودة تعكس التوجيه المحدود الذي كان لديهم.

وكتب جيبسون: "علينا أن ننتهز هذه الفرصة للقيام بشيء لم نفعله من قبل في خطابات الرئيس وتصريحاته حول هذا الموضوع: التعامل مع الحجج التعويضية، لقد كانت خطابات الرئيس بشأن هذا الأمر جيدة للغاية في تقديم حجة إيجابية حول سبب كونه على حق، ويجب أن يكون هذا الخطاب أيضًا، لكنني أعتقد أنه سيستفيد كثيرًا من الاعتراف الكامل بالجانب الآخر والتعامل معه ... من خلال عدم القيام بذلك في هذه القضية، أعتقد أننا لم نفشل في تسجيل نقاط جوهرية فحسب، بل عززنا أيضًا بعض الانطباعات السلبية عن الرئيس - أي عندما لا تأخذ حجج الناس على محمل الجد، فإن ذلك يعزز تهمة الغطرسة والأحادية".

وأشار جيبسون إلى أن محاضرة روستوف، التي عُقدت في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة"، هي حديث جاد وكبير إلى حد ما، وكان من المقرر في الواقع إلقاء الخطاب في 11 سبتمبر.