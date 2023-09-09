خالد عكاشة لـ"القاهرة الإخبارية": بعد 11 سبتمبر أعلنت أمريكا غزو أفغانستان بشكل صريح

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع إخضاع تنظيم القاعدة لمصالحها طوال الوقت.

وأضاف العميد خالد عكاشة خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن طالبان حاولت أن تثبت أنها صاحبة فضل ورسالة.

وأوضح أن القاعدة أنشأت فروعًا في أفريقيا وأمريكا والدول الأوروبية، لافتاً إلى أن القاعدة جمعت الأموال تحت مسمى "الإغاثة الإسلامية".

وأشار العميد خالد عكاشة، إلى أن القاعدة حاولت استهداف بعض القواعد الأمريكية قبل 11 سبتمبر، لافتاً إلى أن عملية 11 سبتمبر شهدت أكبر حالة إخفاق استخباراتي في أمريكا.

وأكد العميد خالد عكاشة، أن بعد 11 سبتمبر حدثت مراجعة بمنظومة الاستخبارات الأمريكية، كما أن أجهزة الأمن الأمريكية لم يكن لديها تنسيق قبل 11 سبتمبر.

وبين أن أمريكا دعت إلى حشد دولي، لغزو أفغانستان بعد 11 سبتمبر، لافتاً إلى أنه بعد 11 سبتمبر أعلنت أمريكا غزو أفغانستان بشكل صريح.

كما لفت إلى أن أمريكا حاولت تصوير الإرهاب للعالم على أنه مفاجأة، كما وضعت أمريكا وصمة 11 سبتمبر برقبة العرب والمسلمين، كما استثمرت أمريكا 11 سبتمبر لتحقيق مصالح أبعد بالمنطقة.