الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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11 سبتمبر.. ذكرى اليوم الأسود في أمريكا (فيديو)

هجمات 11 سبتمبر
هجمات 11 سبتمبر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا بعنوان "كل ما تريد معرفته عن هجمات 11 سبتمبر".

هجمات 11 سبتمبر: 

أقلعت الرحلة 11 لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية من بوسطن إلى لوس أنجلوس.

أقلعت الرحلة 175 التابعة لطيران "يونايتد" من بوسطن إلى لوس أنجلوس.

إعلان اختطاف طائرة الرحلة 11 فوق ماساتشوستس.

أقلعت الرحلة 77 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية من واشنطن العاصمة إلى لوس أنجلوس.

أقلعت الرحلة 93 التابعة لطيران "يونايتد" من نيوجيرسي إلى سان فرانسيسكو.

إعلان اختطاف طائرة الرحلة 175 فوق شمال غرب نيوجيرسي.

تحطمت طائرة الرحلة 11 في البرج الشمالي من مركز التجارة العالمي.

إعلان اختطاف طائرة الرحلة 77 فوق جنوب أوهايو.

اصطدام طائرة الرحلة 175 بالبرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي.

اختطاف طائرة الرحلة 93 فوق شمال ولاية أوهايو.

تحطمت الرحلة 77 في الجانب الغربي من البنتاجون.

إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة.

انهيار البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي.

تحطمت الرحلة 93 في إحدى غابات ولاية بنسلفانيا.

انهيار البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.

انهيار 5 طوابق من الجانب الغربي للبنتاجون.

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