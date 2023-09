فى الذكرى الـ22 لهذا اليوم.. أفلام عالمية رصدت أحداث 11 سبتمبر

9/11/2023 2:21:17 AM

الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 02:21 ص 9/11/2023 2:21:17 AM

يصادف اليوم الإثنين الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي هزت الولايات المتحدة وغيرت العالم، حيث فقد ما يقرب من 3000 شخص حياتهم في تلك الأحداث في مدينة نيويورك ومقاطعة أرلينجتون بولاية فرجينيا وبلدة ستوني كريك بولاية بنسلفانيا.

ولا شك أن تلك الهجمات لم تقف عند حد حدوثها فقط ولكن كان لها تداعيات هائلة بعدها غيرت مسار التاريخ، ولم تنته قصص المعاناة والخسارة سواء في الداخل الأمريكي أو خارجه، وحول ذلك استندت العديد من الأفلام العالمية إلى هجمات 11 سبتمبر التي وقعت في عام 2001 حيث إن المأساة والفن ليسا غريبين، وفي السنوات التي تلت الكارثة، استخدم المبدعون أعمالهم لإبراز تلك الأحداث وعواقبها من أشهرها:

فيلم اسمي خان عام 2010

"اسمي خان" "My Name Is Khan" هو فيلم هندي من بطولة شاروخان وكاجول، ويروي الفيلم قصة خيالية، حيث ينطلق رضوان خان، وهو مسلم مصاب بالتوحد، في رحلة عبر الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت بعد أن عانت زوجته الهندوسية مانديرا راثود (كاجول) من التمييز ضد الإسلام بعد هجمات 11 سبتمبر.

يُسلط فيلم "اسمي خان" الضوء على التمييز الذي تعرض له المسلمون الأمريكيون في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وهو قصة تفطر القلب.

اسمي خان

فيلم نيويورك عام 2009

"نيويورك" "New York" فيلم بوليوودي آخر يبرز آثار الهجمات الإرهابية، حيث يتناول قصة عمر (نيل نيتين موكيش)، الذي اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2009 وأجبر على التجسس على صديقه الجامعي السابق سمير شيخ (جون أبراهام).

وتعتقد السلطات أنه إرهابي لكن ليس لديها دليل يؤكد شكوكها، ويوافق عمر ويجدد صداقته مع سمير وزوجته مايا (كاترينا كايف)، عازمًا على إثبات بطلان هذه الادعاءات.

ولسوء الحظ، تم الكشف عن أن سمير قد تم احتجازه ظلما لمدة تسعة أشهر بعد أحداث 11 سبتمبر وتعرض للتعذيب بلا رحمة، وهو العمل الذي جعله يلجأ إلى الإرهاب للانتقام.

نيويورك

فيلم استحقاق عام 2021

الفيلم الأمريكي "استحقاق" "Worth" يروي قصة المحامي البارز كينيث فاينبرج، الذي أدار صندوق تعويض ضحايا 11 سبتمبر، ويواجه تحديًا هائلاً في أعقاب كارثة 11 سبتمبر بعد تكليفه بالتفاوض بشأن التعويض المالي لعائلات الضحايا.

ويقترح في البداية صيغة تعتمد على القيمة الاقتصادية المفقودة، والتي قوبلت بانتقادات قاسية، وبينما يستمع إلى روايات المتضررين من المأساة، فإنه يتأمل طريقة عادلة لماهية قيمة لحياة الإنسان.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية ومن بطولة النجوم مايكل كيتون وستانلي توتشي وإيمي رايان.

استحقاق

فيلم التقرير عام 2019

تتناول قصة الفيلم الأمريكي "التقرير" "The Report" الموظف دانييل جونز ولجنة المخابرات بمجلس الشيوخ أثناء التحقيق في استخدام وكالة المخابرات المركزية للتعذيب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وهو يغطي أكثر من عقد من المؤامرات السياسية الواقعية، ويستكشف ويدمج تقرير جونز المؤلف من 6700 صفحة.

الفيلم مبني على أحداث واقعية وهو مستوحى من تقرير جونز الأصلي المكون من 6700 صفحة حول تلك الأحداث الإرهابية.

التقرير

فيلم مركز التجارة العالمي عام 2006

"مركز التجارة العالمي" "World Trade Center" هو فيلم أمريكي يستند إلى تجربة عدد قليل من ضباط الشرطة خلال هجمات 11 سبتمبر، حيث كانوا محاصرين تحت أنقاض مركز التجارة العالمي المنهار.

الفيلم من بطولة نيكولاس كيج وماريا بيلو ومايكل بينيا وماجي جيلينهال وستيفن دورف ومايكل شانون.