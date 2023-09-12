الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هل يواجه "بايدن" إجراءات عزله من منصبه قبل الانتخابات الأمريكية 2024؟

جو بايدن
جو بايدن

يبدو أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، يواجه إجراءات تسعى إلى عزله من منصبه قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة خلال الأشهر الأربعة القادمة، وذلك على خلفية اتهامات لتربح ابنه من معاملات خارجية بشكل غير قانوني.

وبالرغم من الاتهامات التي يواجهها الرئيس الأمريكي، فإن مؤيديه يرون الإجراءات التي أعلنت داخل مجلس النواب من قبل رئيسه الجمهوري، تنطلق من قاعدة المنافسة السياسية والتشويش قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

إجراءات عزل بايدن

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، إنه يوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الامريكي جو بايدن، مما يصعد تحقيقات المشرعين الجمهوريين في التعاملات التجارية الخارجية للرئيس وعائلته.

وأضاف مكارثي، في تصريحات مقتضبة للصحفيين: "هذه الخطوة المنطقية التالية ستمنح لجاننا السلطة الكاملة لجمع كل الحقائق والإجابات للشعب الأمريكي"، مردفًا "هذا بالضبط ما نريد أن نعرفه، الإجابات".

مزاعم تتهم بايدن بالفساد بمشاركة ابنه

وقال مكارثي إن المزاعم التي تتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاستفادة من المعاملات التجارية الخارجية لابنه هانتر بايدن "جادة" و"ذات مصداقية"، ووجه لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل بمجلس النواب لقيادة تحقيق المساءلة.

وعلى الرغم من ادعاءات مكارثي، فإن التحقيقات التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب في سلوك "هانتر بايدن" لم تكشف بعد عن دليل مباشر على ارتكاب الرئيس مخالفات، بحسب شبكة CBS الأمريكية.

بايدن ينفي اتهامات مجلس النواب

ونفى بايدن أي تورط في العمل الخارجي لابنه، وقال البيت الأبيض إن الرئيس لا يشارك في الأنشطة التجارية لهنتر بايدن.

ومع ذلك، قال مكارثي إن الادعاءات التي تم الكشف عنها حتى الآن تتطلب إجراء مزيد من التحقيق من قبل مجلس النواب.

واتهم بايدن بالكذب بشأن معرفته بالمعاملات التجارية لعائلته في الخارج، وادعى أن السجلات المصرفية تظهر أن أفراد عائلة الرئيس حصلوا على ملايين الدولارات من شركات أجنبية.

وزعم أيضًا أن هانتر بايدن تلقى "معاملة خاصة" من قبل إدارة بايدن.

وقال: "إن هذه الادعاءات مجتمعة ترسم صورة لسياسة الفساد"، مضيفًا لاحقًا أن الاتهامات يجب أن تكون مصدر قلق لجميع الأمريكيين بغض النظر عن تفضيلاتهم السياسية.

تابع: "يصف الشعب الأمريكي حتى الآن أن المناصب العامة ليست للبيع وأن الحكومة الفيدرالية لا تُستخدم للتغطية على تصرفات عائلة مرتبطة سياسيًا".

البيت الأبيض يصف القرار بـ"السياسي"

فيما علق البيت الأبيض، على إعلان كيفن مكارثي، عن فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.

وقال البيت الأبيض "إنه لا يوجد أساس لإجراء تحقيق لعزل بايدن"، لافتًا إلى أن الإجراءات تتم على أساس خلاف سياسي، في إشارة إلى المنافسة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين.

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