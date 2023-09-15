الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: شهدنا 90 شهرا من انعدام البطالة ونعمل على تخفيف معدل التضخم

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته وفرت ملايين الوظائف طيلة السنوات الماضية، مشيرا لقد شهدنا 90 شهرا من انعدام البطالة وعملنا على تخفيف معدل التضخم وما زال علينا العمل".



وأضاف بايدن في كلمته حول الاقتصاد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الاقتصاد الأقوى في العالم، ولكن كل ما يفعل الطرف الآخر –يقصد الجمهوريين- وانتقاد إدارته وخططه الاقتصادية، ولكنه لم يتكلم عن إنجازاته التي حققها. 

 

وتابع: "نعارضهم بطريقة صادقة وشفافة لأن هذه هي الديموقراطية، يجب أن تعرفوا هذا، وعملنا على التخفيف من المخاوف، وإذا أعطيناهم كل ما يردونه فإن البلاد ستعاني من الفوضى، لأن الجمهوريين يوفرون خططا فاشلة وفوضوية، وهذه الخطط ستؤدي إلى ذهاب فرص العمل للخارج".

الرئيس الامريكي جو بايدن السنوات الماضية الوظائف البطالة الاقتصاد الولايات المتحدة الامريكية

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