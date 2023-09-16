إيهاب عباس: سياسة جو بايدن وفريقه أثرت بالسلب على الاقتصاد الأمريكى والعالمى

قال إيهاب عباس، الباحث السياسي، إن الولايات المتحدة من يقودها اليوم هم الديمقراطيون وجو بايدن ومن يدعمه من الديمقراطيين وليسوا هم الولايات المتحدة كلها لأن بها جمهوريين ومعتدلين وغيرهم.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج 10 داونينج ستريت"، مع الإعلامية جمانة هاشم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه شاءت الظروف أن من يحكم أمريكا هو جو بايدن، ومن خلفه الفريق الديمقراطي الذي أثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي والعالمي بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أنه لوكان هناك رئيس جمهوري كدونالد ترامب، لما كانت الحرب في أوكرانيا نشبت منذ البداية.

لو جاء “ترامب” رئيسًا سيوقف الأزمة الأوكرانية

وتابع أنه حتى لو كانت قامت الحرب فكان سيعمل على إيقافها، وسيفعل ذلك لو جاء رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن سياسية "بايدن"، والديمقراطيين مع كوريا الشمالية خلال الفترة الماضية دفعت كوريا الشمالية للتقارب أكثر مع روسيا ومع الصين.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية في يوم من الأيام نجدها في تجمع "بريكس"، وإذا حدث ذلك فإننا سنكون أمام قوة عسكرية واقتصادية واجتماعية تجابه القطب الغربي.