عضو الحزب الجمهورى: من المستحيل عزل الرئيس بايدن بالإجراءات المتبعة حاليا فى أمريكا

قال ماك شرقاوي، عضو الحزب الجمهوري، إنه من المستحيل عزل الرئيس بايدن بالإجراءات المتبعة حاليا في أمريكا.

وأضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلة ببرنامج " هذا المساء" الذي يقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه من الممكن لو كان هناك تعديلات في الدستور الأمريكي، أن يتم عزل الرئيس جو بايدن، لافتا إلى أنه وفقًا للموجود اليوم لابد من وجود 19 عضو من الحزب الديمقراطي، حتى يصلوا إلى الحكم بإدانة الرئيس وعزله.

جريمة مخلة بالشرف موجهة إلى بايدن

وأوضح أن ما يحدث هو عبارة عن تقديم جو بايدن بشكل غير لائق لناخبيه من الديمقراطيين، لافتا ًإلى أن الجريمة الموجهة اليه هي جريمة مخلة بالشرف وهي التربح من منصبه، عندما كان نائب رئيس وعندما كان رئيس.