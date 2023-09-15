الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشارة أوباما السابقة لورى واتكينز: التحقيقات مع جو بايدن بها دوافع سياسية

بايدن
بايدن

قالت لوري واتكينز، مستشارة أوباما السابقة، إن التحقيقات مع جو بايدن بها دوافع سياسية، خاصة وأننا في خضام الانتخابات الرئاسية، وأن الرئيس بايدن يترشح للانتخابات الرئاسية الجديدة، كما أنه لا يوجد مرشح من جانب الديمقراطيين الذي يمكن أن يحل محل بايدن. 

وأضافت مستشارة أوباما السابقة، خلال مداخلة ببرنامج ملف اليوم، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماشي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجمهوريون يحاولون أن يجعلوا من جو بايدن، أن يكون مشتتا تجاه رسالنه الأساسية، بعيدًا عن الانجازات التي حققها بكل نجاح خلال إدارته.

لا بد من مواجهة الاتهامات الموجههة إلى جو بايدن  

وأوضحت أن الكثير من الانجازات التي نراها في الكثير من المجالات والتي قام بها الرئيس جو بايدن ، تم بذل الكثير من الجهود من أجل أن يقال بأنه لا جدوى من هذه الجهود المبذولة في هذه الانجازات، لافتة إلى أن الاتهامات الموجهة لجو بايدن هي اتهامات لا بد من مواجهتها في المقام الأول. 

مستشارة اوباما السابقة برنامج ملف اليوم الاعلامي كمال ماضي الانتخابات الرئاسية الامريكية جو بايدن

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