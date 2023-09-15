سمير كمونة: "كابيتانو مصر" مشروع دولة ناجح

كشف نجوم الكرة المشاركون فى الموسم الثانى من برنامج "كابيتانو مصر" عن سعادتهم بالمشاركة في الموسم الثاني من البرنامج.

وعبر سمير كمونة، عن سعادته بالمشاركة فى الموسم الثانى، قائلًا: "كابيتانو مصر" مشروع دولة ناجح.

وأضاف:" البرنامج يلبى طلبات كل لاعب وأى لاعب بسيط".

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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