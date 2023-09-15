الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قبل دخول المدارس.. تأثير إدمان الأطفال على الهواتف المحمولة وأفلام الكارتون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشهد العصر الحديث تطورًا مذهلًا في التكنولوجيا، حيث أصبحت الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتليفزيون جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ومع دخول الأطفال إلى مرحلة الروضة والحضانة، تزداد المخاوف بشأن تأثير إدمانهم على هذه الأجهزة وأفلام الكارتون.

توضح الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي والنفسي ميادة عابدين، تأثير إدمان الهواتف المحمولة وأفلام الكارتون نفسيًا على الطفل، وهل لها خطورة في التحصيل الدراسي، بالتزامن مع دخول المدارس.

تأثير إدمان الأطفال على الهواتف المحمولة وأفلام الكارتون:

أكدت "عابدين" أن إدمان الأطفال على الهواتف المحمولة وأفلام الكارتون يمكن أن يؤثر على تنمية الطفل النفسية والاجتماعية، فقد يتسبب في تقليل النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي، وتأخر التطور المعرفي واللغوي، وزيادة مشاعر القلق والاكتئاب، كما أنه يمكن أن يحد من الإبداع والتفكير النقدي للطفل ويؤثر سلبًا على قدرته على التركيز والانتباه.

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كيفية مساعدة الأسر في تخلص أطفالهم من هذه العادة بالنسبة للأطفال:

وضع حدود زمنية: يجب أن يحدد الأهل وقتًا محددًا لاستخدام الهواتف المحمولة ومشاهدة الأفلام، وتحديده بناءً على العمر واحتياجات الطفل.

التواصل العائلي: من الضروري تخصيص وقت للتفاعل العائلي، مثل النشاطات الخارجية واللعب الجماعي والحوار الدائم.

 المثال والقدوة الجيدة: يجب على الأهل أن يكونوا قدوةً لأطفالهم، والامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة ومشاهدة الأفلام بشكل مفرط.

توفير بدائل ترفيهية: يمكن توفير العديد من الأنشطة الترفيهية البديلة للأطفال، مثل القراءة والرسم والألعاب الخارجية وحل الألغاز.

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إنشاء قواعد أسرية: يمكن تحقيق نجاح أفضل في مساعدة الأطفال على التخلص من هذه العادة من خلال إنشاء قواعد أسرية محددة، وشرح الأسباب المنطقية والفوائد لاتباعها للتخلص من هذه العادة التي تؤثر على طفلك.

تعد مشكلة إدمان الأطفال على الهواتف المحمولة وأفلام الكارتون قضية هامة يجب التعامل معها بجدية، حيث يمكن للخبراء في التربية أن يلعبوا دورًا حيويًا في توعية الأهل حول تأثيرات هذه العادة على صحة الطفل وتقديم النصائح للتغلب عليها، وذلك باستخدام الحدود الزمنية المناسبة والتواصل العائلي الفعال وتقديم بدائل ترفيهية، حيث يمكن للأهل أن يساعدوا أطفالهم على التخلص من إدمان الأجهزة الإلكترونية وتحقيق توازن صحي في حياتهم.

 

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