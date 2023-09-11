قبل بدء الدراسة.. 5 كتب تقدم نصائح مهمة للطلاب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد، المقرر في نهاية سبتمبر الجاري، لجميع المراحل التعليمية المختلفة، ويحتاج الكثير من الطلاب نصائح تساعدهم في النجاح في الدراسة وتنمية مهاراتهم.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" عدة كتب يمكن الاستعانة بها لبدء عام دراسي ناجح..

دليل الطالب العبقري: أسرار التفوق الدراسي لـ أمين محمود صبري

يقول د. إبراهيم الفقي في تقديمه لهذا الكتاب: "عندما قرأت كتاب (30 قانونا للمذاكرة الفعالة) وجدته مفيدا جدا، ودهشتي كانت كبيرة عندما وجدت أن الكاتب لم يتعد السادسة عشرة من عمره، وعندما طلب مني بإصرار أن أكتب المقدمة لكتابه الجديد (الطالب العبقري) لم أتردد على الإطلاق، بل سعدت جدا أن أضع المقدمة لعمل مفيد الغرض منه مساعدة الشباب في النجاح، وأعتقد أن الكاتب الصغير أمين محمود صبري قد وضع كلماته بأسلوب بسيط يساعد أي إنسان على فهمه والاستفادة منه".

أما كتاب "30 قانون للمذاكرة الفعالة" فسيساعدك في معرفة بعض الخطوات البسيطة لتطور طريقة مذاكرتك.

شارع النجاح لـ إيهاب فكري

يحدد هذا الكتاب خطوات تحقيق التوزان في الحياة، ويضع خريطة واضحة للنجاح الأكيد، إذ يعرض مؤلف الكتاب فيه نظرية تسمى (نظرية التوازن)، وهي تتعرض لموضوع من الأهمية بمكان لنجاح الإنسان ووصوله إلى هدفه الأخير بتوازن ومنهجية، إنه متعلق بالتخطيط الشخصي وفن إدارة الوقت.

مهارات التعلم السريع "القراءة السريعة والخريطة الذهنية" لـ محمد عبدالغني حسن هلال

يأتي منهج التعلم السريع واحدا من أحدث أساليب التعلم خلال السنوات القليلة الماضية، الذي يقصد به ذلـك الأداء الإنسـاني السـريع والفعـال والمؤثر في اكتساب وتداول أنواع المعرفة المختلفة الذي يتناسب مع زمن وسرعة تدفقها حوله. يمثل التعلم السريع Accelerated learning فلسفة تعليمية وتربوية تقدم بعض المبادئ الإرشادية التي تساعد في تطوير مهارات اكتساب المعرفة الذاتية والحصول عليها بشكل سريع وفعال، وتأتي أهمية هذا الأسلوب نتيجة للانفجار المعرفي وما صاحبه من انطلاقة تكنولوجية وثورة في الاتصالات، مما ضاعف من حجم المعرفة المتداول.

واستطاعت البحوث والدراسات التربوية أن تقدم لنا الكثير من طرق تعلم واكتساب مهارات البحث وترتيب المعلومات وتخزينها، واستيعابها بصورة سريعة وفعالة، لذا جاء هذا الكتاب ليكون ضمن سلسة كتب تطوير الأداء التربوي.

مهارات في فن تحقيق النجاح في الحياة لـ حمدي عبدالله عبدالعظيم

يعرف أن النجاح هدف نبيل يسعى إليه الجميع، لا يمكن تحقيقه إلا بالعزيمة والإصرار والمثابرة، ولكى نصل إلى النجاح لا بد أن نرسم خارطة للنجاح ونعبر فيها الطريق بكل إرادة وقوة، وفى النهاية نصل إلى المراد "نهاية المطاف".

هناك بالفعل مفاتيح كثيرة لأبواب متعددة تؤدى إلى دخول مدينة النجاح، وإن هدف الكتاب هو وضع هذه المفاتيح بين يديك، لكى تتمكن من الدخول إلى أعماق هذه المدينة بيسر وسهولة.

والأساليب التى يرشد إليها هذا الكتاب لا تشترط فى المرء الحصول على ثقافة عالية، ولا على مواهب استثنائية، ولا على قدرات خارقة، ولا التمتع بأى قدر من السلطة والنفوذ؛ إنه كتاب من شأنه أن يسهل دروب النجاح وأساليبه أمام الجميع، ممن يرغبون فى تحقيق النجاح.