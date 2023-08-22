لحمايتك.. طرق اكتشاف برامج التجسس على الهواتف المحمولة

حالة من القلق تسيطر باستمرار على البعض بسبب الخوف من التجسس على الهواتف، فأصبحت بعض الإشارات بالهواتف تصل للأخرين بسهولة حينما يضغط البعض على رابط فقط.

وإذا كان يشك البعض بأن هناك شخص يتجسس على هاتفه، يمكن عن طريق هذه السطور التعرف على طرق اكتشاف برامج التجسس على الهواتف بحسب موقع "the sun":

وتتمثل برامج التجسس في مخادعة تستطيع إخفاء نفسها، حيث أن برامج التجسس تكون من خلال إدخال نفسه بنظام التشغيل والعمل في الخلفية كأحد البرامج المقيمة في الذاكرة، ويعمل البرنامج على إخفاء نفسه كأحد الملفات غير المؤذية وكجزء حيوي من نظام التشغيل.

طرق اكتشاف برامج التجسس على الهاتف:

يُمكن التعرف على تطبيق التجسس بالهاتف عن طريق علامتين بارزتين يتمثلون في انتهاء بيانات شبكة المحمول بشكل سريع من العادي.

عندما يتم نفاذ البطارية بشكل سريع.

ويمكن أيضًا التعرف على أن هناك برامج تجسس من خلال إغلاق شبكة Wi-Fi، أو GPS تحديد الموقع، ويظلوا يعملوا.

التحقق من التطبيقات التي بالهاتف ويمكنها الوصول إلى أدوات تمكين الوصول، ويتم ذلك عن طريق الإعدادت و أدوات تمكين الوصول، حيث أنه تتيح “أدوات تمكين الوصول” للتطبيقات التجسس على البرامج الأخرى.

عدم منح إذن الوصول الذي يتطلبه البرامج المختلفة.

التأكد من عدم تمكن أي شخص من تثبيت تطبيقات التجسس على الجهاز.

استخدام برامج حماية باستخدام كلمة مرور قوية.

تغيير كلمات المرور لكل الحسابات، وعدم مشاركتها مع أي شخصٍ آخر.

الحصول على المزيد من المعلومات حول برامج التجسس وكيفية التعامل معها.

الجدير بالذكر أن أدوات تمكين الوصول هي واحدة من أخطر الأذونات المحتملة في نظام Android، حيث أنه لا يمنح إذن الوصول هذا إلا إلى برنامج مكافحة الفيروسات بالهاتف.