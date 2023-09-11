الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" يكشف حقيقة قرار التعليم بمنع ارتداء النقاب والحجاب فى المدارس

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قرار وزارة التربية والتعليم بمنع النقاب، جعل ارتداء الحجاب من عدمه بموافقة ولي الأمر، هو قديم ويتم تعميمه بشكل دوري. 

منع النقاب داخل المدارس قرار قديم 

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "البعض تداول القرار وقالوا الوزارة تمنع النقاب كأنه جديد، وهو قرار قديم، ويتم تعميمه بشكل دوري، الحجاب اختياري وليس إجباريا، لكن بعض المدارس تفرض الحجاب على البنات".

وأردف: "ولي الأمر يريد بنته محجبة أو غير محجبة هو حر، لكن البنات يتم إجبارها بطرق غير مباشرة وضغط معنوي، ويحسسوها إنها بتغضب ربنا وهتروح النار".

ولفت إلى أن بعض المدارس تجبر البنات على ارتداء الحجاب، حتى أن بعض المسيحيات تُؤثرن السلامة، وترتدي الإيشارب داخل المدرسة، مردفا: "ده بيحصل ولازم ينتهي".

النقاب الحجاب ارتداء الحجاب الباز اخر النهار

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