الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف موعد دخول المدارس 2024 لطلاب المدارس والجامعات المصرية

دخول المدارس
دخول المدارس

يتساءل الملايين من أولياء الأمور عن موعد دخول المدارس 2024 لطلاب المدارس والجامعات المصرية حيث تحصد الكلمة البحثية نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية منذ بداية شهر سبتمبر 2023 لرغبة قطاع عريض من المواطنين في شراء مستلزمات الدراسة لأبنائهم خلال العام الدراسي المقبل.

موعد دخول المدارس 2024 لطلاب المدارس والجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد دخول المدارس 2024 لطلاب المدارس والجامعات والخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث أكدت أن أول أيام الدراسة سيكون يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية والجامعات المصرية.

وحددت الوزارة مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول من يوم 30 سبتمبر 2023 وحتى 5 يناير 2023 فيما تبدأ امتحانات الترم الأول يوم 14 - 27 يناير 2024 حيث ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير 2023 حتى يوم 30 مايو المقبل.

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حقيقة تأجيل الدراسة في الدراسة والجامعات المصرية 2024

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة المعلومات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بشأن تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 وأوضحت أن العام الدراسي في كافة المدارس والجامعات سينطلق وفقا للمخطط الزمني الذي تم إعلانه من خلال وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت قد استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنهاء أعمال الصيانة في المدارس بجميع المراحل التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 لاستقبال الطلاب في الفصول دون أى معوقات تعيق الدراسة خلال العام الجديد وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

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جدول سداد المصروفات الدراسية 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول لسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد على أقساط خلال العام وجاء كما يلي:-

  • سداد القسط الأول وقيمته 50% ويتم سداده خلال شهر أكتوبر المقبل 2023.
  • سداد القسط الثاني وقيمته 30% ويتم سداده خلال شهر يناير المقبل 2024.
  • سداد القسط الثالث وقيمته 20% ويتم سداده خلال شهر مارس المقبل 2024.

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