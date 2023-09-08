موعد دخول المدارس 2024 والخريطة الزمنية

موعد دخول المدارس 2024.. بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي عن موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023/2024، يبحث الأهل والطلاب عن الأمور التي تهمهم بشكل كبير.

موعد دخول المدارس 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث ستبدأ الدراسة في المدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وستنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024. وسيشمل ذلك جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024



سيبدأ الفصل الدراسي الأول للطلاب في جميع المدارس من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وسينتهي العام الدراسي الأول للطلاب في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، بينما ستنطلق امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

ستبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني في نفس اليوم أيضاً.

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 10 فبراير 2024، وسينتهي في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، بينما ستنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

سيخصص الأسبوع الأخير قبل بدء الامتحانات لجميع الصفوف للمراجعة. وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني جزءًا من أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المطلوبة قانونًا.

ستستمر إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين، وستبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وستنتهي في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

وإذا تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، فسيلتزم التوحيد معهما. وتشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.

موعد العام الدراسي الجديد بالجامعات 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن موعد بدء العام الجامعي الجديد 2023-2024 للطلاب، حيث ستبدأ الدراسة في الجامعات يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وستنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الفصل الدراسي الأول سيستمر لمدة 14 أسبوعًا، حيث ستنتهي الدراسة فيه يوم الخميس 4 يناير 2024، وستبدأ امتحانات نهاية الفصل يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 وتنتهي في الخميس 25 يناير 2024.

وسيكون هناك إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وحتى الخميس 8 فبراير 2024.