الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع جاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة مرسى مطروح، تفقد خلالها مدرستيِّ "علم الروم ٢" للتعليم الأساسي والسواني البحرية الابتدائية، وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتهما لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل.

توفير المناخ المناسب للطلاب

شدد وكيل تعليم مطروح، أثناء الجولة، على ضرورة مواصلة الانضباط المهني واستمرار الاستعدادات النهائية، وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

تجهيز الحجرات الدراسية  

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على مديري المدرستين بسرعة الانتهاء من كل أعمال الصيانات البسيطة، والعمل على تجهيز الحجرات الدراسية، والانتهاء من وضع الوسائل التعليمية الجديدة داخلها.

وقام وكيل تعليم مطروح بمعاينة المباني المدرسية بعلم الروم والسواني البحرية، موجهًا إدارة التخطيط بمخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، للقيام فورًا بمعالجة التصدعات بأسقف الحجرات المدرسية ومعمل الكمبيوتر في مدرسة السواني البحرية، وكذلك معالجة التشققات الحادثة بفناء علم الروم ٢، والانتهاء من ذلك قبل انطلاق الدراسة ضمانًا لسلامة وأمان أبنائنا الطلاب.

منظومة تعاون مثمرة 

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى مديري المدرستين بتحقيق منظومة تعاون مثمرة مع أولياء الأمور، لحل العقبات التي تواجه مسار العمل، والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم باعتبارهم شركاء النجاح بالعملية التعليمية.

وأكد وكيل تعليم مطروح، في نهاية جولته، استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية، لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة، معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
IMG-20230907-WA0018
IMG-20230907-WA0018
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
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وكيل تعليم مطروح يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

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