الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مركز فحص ورعاية المقبلين على الزواج في القليوبية

افتتاح مركز فحص ورعاية
افتتاح مركز فحص ورعاية المقبلين على الزواج

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن افتتاح مركز فحص ورعاية المقبلين على الزواج بمركز المستقبل التابع لإدارة العبور اعتبارًا من أمس الأحد، تحت إشراف الدكتورة رباب عبدالحليم، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية وإشراف دكتورة آية السيد حسين، مدير إدارة الأمومة والطفوله بالقليوبية ومنسق فنى المبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل المديرية، والدكتور أحمد شعراوي، مدير الأسنان بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوى بالقليوبية.

وأكد وكيل الوزارة، أن القليوبية تشمل 13 مركزًا لتقديم الخدمة، حيث تغطي كل الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة، معلنًا عن الخدمات المقدمة بالمراكز التي تنفذ المبادرة وهي فحص طبي شامل، وفحص معملي (تحديد فصيلة الدم؛ تحديد معامل ريسوس؛ تحديد نسبة الهيموجلوبين )، واكتشاف بعض الأمراض غير السارية (الضغط - مرض السكري - مرض السمنة)، واكتشاف بعض الأمراض الفيروسية ( الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV . الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV . فيرس نقص المناعة المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS).

بالإضافة إلى الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية (انيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية )، والاستبيان النفسي الذي يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديدة تؤثر على الحالة النفسية.

 خدمة المشورة للوقاية من الأمراض

وأضاف الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل المديرية، أن المبادرة تشمل توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب إلى الطرف السليم وتوفير خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثيه أو الإصابة الفيروسية.

وأوضح أنه يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.

وعليه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضرورة الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمده لاتقل عن 15 يومًا.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية وبقيادة وتوجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل المديرية.

صحة القليوبية المقبلين على الزواج فحص المتزوجين محافظة القليوبية حمودة الجزار

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