الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة القليوبية تطلق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي"

حقك تنظمي
حقك تنظمي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية بداية من يوم الأحد ٢٧أغسطس تحت شعار "حقك تنظمي"، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والأستاذ الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعيه من خلال الندوات الإعلامية والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات.

 وأوضح وكيل صحة القليوبية أنه ستكون المرحلة الأولى للحملة بمراكز ( بنها _ كفر شكر _ القناطر _شبين القناطر _قها_ شبرا شرق ) من اليوم الأحد ٢٧ أغسطس حتى ٣١ أغسطس وتبدأ المرحلة الثانية من ٩/٢ إلى ٩/٦ بإدارات ( شبرا غرب - الخانكة - العبور - طوخ - قليوب) 

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