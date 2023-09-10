الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الصحة» تعلن التقرير اليومى لمبادرة «100 يوم صحة»

100 مليون صحة
100 مليون صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 391 ألفًا و564 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و974 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفًا و439 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ7 آلاف و765 طفلًا، فيما قدمت 26 ألفًا و298 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1802 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و296 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و531 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ8 آلاف و359 مواطنًا.

"الصحة": تقديم 407 آلاف و738 خدمة فى "100 يوم صحة"

وقال «عبدالغفار» إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء 13 ألفًا و376 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 9 آلاف و489 مواطنًا.

عيادات تنظيم الأسرة

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 62 ألفًا، و365 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 65 ألفًا، و945 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 147 ألفًا و708 أطفال.

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خالد عبدالغفار: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 26 مليون خدمة مجانية خلال 68 يومًا

واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و217 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

خدمات التوعية والتثقيف الصحي

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 45 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

100 مليون صحة
100 مليون صحة
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