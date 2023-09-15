الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 337 مخالفة تموينية خلال أسبوع فى دمياط

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار.

بعد ارتفاع أسعارها بالمحلات.. الشوادر ومنافذ التموين قبلة المواطنين لشراء حلوى المولد

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالعديد من الحملات على كل الأسواق بالمحافظة خلال الأسبوع المنقضي، أسفرت عن ضبط ٣٣٧ محضرا، منها ٧٣ مخالفة في مجال المخابز البلدية المدعمة، بينها ٥٤ مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، استيلاء على أموال دعم الخبز بدون حق، تصرف فى الدقيق المدعم في غير الغرض المخصص من أجله، مخالفات عدم مطابقة المواصفات وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

txt

التموين: تقييم جودة منظومة الخبز المدعم عبر استبيان بموقع الوزارة

مخالفات الأسواق والمحلات
وفى مجال الأسواق والمحلات العامة، تم ضبط ٢٥٩ مخالفة، بينها ١٣٩ مخالفة عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور، وكذلك عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول، و٨١ مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية ومخالفات بدال صرف المقررات التموينية لمواعيد التشغيل وسلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار ١١٣ لسنة ٩٤ ومحضر تعبئة وتغليف مواد غذائية فى أكياس سوداء أو ورق مطبوعات لخطورتها على الصحة العامة، ومحضر غش تجارى للعرض للبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وذلك حسب تقرير المعمل المختص بمخالفة العينة للشروط أو لا تصلح للاستهلاك الآدمى. وفى مجال الأوكازيون الصيفى والممتد العمل به لنهاية الشهر الجاري تم التصريح لخمس محلات إضافية ليصبح إجمالى المحلات المشتركة ٦٣ محلا.

أخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023 

في سياق آخر، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر، على أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وتكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى، والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وتكثف وزارة التموين حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة، حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الصيفى من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة في الأوكازيون الصيفي بالمحافظات المختلفة.

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
الأسواق والمحلات إنتاج خبز ناقص مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط الجشع والتدليس الدقيق المدعم الأوكازيون الصيفي أخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023 مخالفات الأسواق والمحلات

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

ومنين نجيب ريحانى تانى؟.. وقائع موت رجل مهم... جدًااا

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الأكثر قراءة

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

مالك اسطبل يقيم حفل تعذيب ينتهي بمقتل شخص ونجاة اثنين في الوراق

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

بعد أيام من الزلزال.. سيول جارفة تُغرق مدنًا مغربية عدة وسط تحذيرات

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يؤديان صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس