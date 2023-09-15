ضبط 337 مخالفة تموينية خلال أسبوع فى دمياط

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالعديد من الحملات على كل الأسواق بالمحافظة خلال الأسبوع المنقضي، أسفرت عن ضبط ٣٣٧ محضرا، منها ٧٣ مخالفة في مجال المخابز البلدية المدعمة، بينها ٥٤ مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، استيلاء على أموال دعم الخبز بدون حق، تصرف فى الدقيق المدعم في غير الغرض المخصص من أجله، مخالفات عدم مطابقة المواصفات وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

مخالفات الأسواق والمحلات

وفى مجال الأسواق والمحلات العامة، تم ضبط ٢٥٩ مخالفة، بينها ١٣٩ مخالفة عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور، وكذلك عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول، و٨١ مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية ومخالفات بدال صرف المقررات التموينية لمواعيد التشغيل وسلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار ١١٣ لسنة ٩٤ ومحضر تعبئة وتغليف مواد غذائية فى أكياس سوداء أو ورق مطبوعات لخطورتها على الصحة العامة، ومحضر غش تجارى للعرض للبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وذلك حسب تقرير المعمل المختص بمخالفة العينة للشروط أو لا تصلح للاستهلاك الآدمى. وفى مجال الأوكازيون الصيفى والممتد العمل به لنهاية الشهر الجاري تم التصريح لخمس محلات إضافية ليصبح إجمالى المحلات المشتركة ٦٣ محلا.

أخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023

في سياق آخر، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر، على أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وتكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى، والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وتكثف وزارة التموين حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة، حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الصيفى من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة في الأوكازيون الصيفي بالمحافظات المختلفة.

مخالفة تموينية

مخالفة تموينية