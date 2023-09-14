رفع 152 طن قمامة ومخلفات من شوارع وطرق زفتى بالغربية

نظمت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع حوالي 152 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال 24 ساعة.

وأوضح المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى النظافة في المدينة والقرى، من خلال تنظيف وتسوية الشوارع والطرق الفرعية، وتجهيزها لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

عملية رفع القمامة باستخدام معدات مجلس المدينة

وتم تنفيذ الحملة بتعاون وتنسيق مشترك بين الرئاسة المحلية والجهات المعنية المختلفة، وشارك فيها أعضاء الجهاز التنفيذي والفني، وفرق العمل المختصة بالنظافة والتنظيف، باستخدام معدات مجلس المدينة.

وقد تم توزيع الفرق على مناطق مختلفة في المركز والمدينة لضمان تغطية شاملة وفعالة، تم استخدام المعدات والأدوات المناسبة لجمع القمامة والنفايات، وتم توفير وسائل الحماية اللازمة للعاملين في الحملة.

وأشاد رئيس مدينة زفتى، بجهود جميع المشاركين في الحملة، مؤكدًا أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزامهم بتحسين الظروف البيئية ورفع مستوى النظافة في المنطقة.

وأكد أن حملة النظافة التي نظمتها رئاسة مركز ومدينة زفتي كانت ناجحة ومثمرة، حيث تم رفع كمية كبيرة من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، سسعيًا لتحسين الظروف البيئية وتوفير بيئة صحية ونظيفة لسكان المنطقة، مطالبًا المواطنيين بالحفاظ على نظافة المركز والمدينة.

كما أعلنت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، عن نجاح حملة رفع القمامة والتراكمات ومخلفات الأتربة في المنطقة، حيث تم رفع نحو 188 طنًا خلال 24 ساعة.

وأوضحت صالح، أن الحملة التي تم تنفيذها على مستوى المركز والمدينة استهدفت شوارع السنطة والطرق الفرعية، بهدف تحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.