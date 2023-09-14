محافظ الغربية يتابع تنفيذ طريق محور النعناعية بكفر الزيات

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى بكل جهد لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية صباح اليوم لتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وبسيون.

رفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي، بـ كفر الزيات مقترح تطوير شارع الجيش، كما تابع تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكل مراكز ومدن المحافظة.

تطوير منطقة الساحة امتداد شارع ٢٣

وتفقد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية في بسيون تطوير ورفع كفاءة منطقة الساحة امتداد شارع ٢٣ كما تابع محافظ الغربية أعمال التطوير في حديقة بسيون العامة التي شملت غرس شجيرات الزينة

وتابع محافظ الغربية، عمل مساحات خضراء، وبرجولات، ومقاعد كاستراحات للمواطنين، وممرات بالانترلوك، إضافة لتركيب البلدورات وطلائها مع عمل الأرصفة وتركيب الانترلوك.

واختتمت الجولة بتفقد محافظ الغربية عددا من المناطق المقترح تطويرها دخل مدينة بسيون.

جاء ذلك بحضور عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان.